Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 71 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sursuroeste

: 0 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.