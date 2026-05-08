Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 42 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 20 mph, Oeste

: 10 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.