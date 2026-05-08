Fin del SNAP: Pritzker reaccionó a la quita del beneficio y cuestionó los planes de Trump

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reaccionó a las declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, sobre el fin del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para parte de los beneficiarios. La funcionaria del gobierno de Donald Trump defendió los cambios impulsados por la Casa Blanca, mientras el mandatario demócrata cuestionó el alcance de la iniciativa y el uso de fondos públicos.

La respuesta de Pritzker a Rollins por los cambios en el SNAP

Pritzker publicó el mensaje en su cuenta de X luego de que el periodista Aaron Rupar compartiera un fragmento de la entrevista televisiva en la que Rollins respaldó las modificaciones aplicadas sobre el sistema de asistencia alimentaria.

Pritzker cuestionó el uso de fondos federales mientras avanzan los recortes del SNAP X de JB Pritzker

En la publicación, el dirigente demócrata sostuvo que las personas afectadas por el recorte son “niños, jubilados y veteranos”. También planteó que “no hay suficiente dinero para ayudar” a las familias mientras aumentan los costos, aunque sí existe presupuesto “para el salón de baile dorado de Trump”.

La referencia apuntó al anuncio realizado en 2025 sobre la construcción de un salón de recepciones en la Casa Blanca, un proyecto valuado en US$200 millones.

Rollins aseguró que la administración Trump halló casos de fraude en los registros del SNAP

Durante la entrevista con el conductor de Newsmax Rob Finnerty, Rollins aseguró que las autoridades detectaron irregularidades dentro del esquema federal de asistencia y afirmó que varios estados gobernados por demócratas rechazaron compartir información con el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).

La funcionaria señaló que la administración Trump encontró 200 mil personas fallecidas vinculadas al beneficio y 500.000 que cobraban más de una ayuda. Además, indicó que hubo más de 1000 arrestos vinculados con maniobras fraudulentas en un año.

Además, la secretaria sostuvo que el sistema se volvió más grande durante el gobierno de Joe Biden y afirmó que algunas personas pueden “estafar” al Estado mediante registros falsos o documentación incorrecta.

Rollins remarcó que actualmente existen 41 millones de beneficiarios dentro del programa y consideró que se trata del nivel “más alto de la historia”. En ese contexto, destacó como un logro que el gobierno ya logró sacar a “4,5 millones de personas” del esquema de ayuda para la compra de alimentos.

Rollins cuestionó el uso del SNAP para comprar gaseosas

En otro tramo de la entrevista, Finnerty mencionó una votación en la que 55 legisladores republicanos acompañaron a los demócratas para mantener las gaseosas entre los productos habilitados dentro del SNAP. Frente a esa situación, Rollins cuestionó el uso de recursos públicos para comprar “bebidas azucaradas” y afirmó que cuando eso sucede, el esquema financia problemas sanitarios asociados con enfermedades crónicas.

La secretaria también sostuvo que el plan de asistencia mueve alrededor de US$250 millones por día y que la compra más frecuente dentro del sistema corresponde a gaseosas.

Qué requisitos nuevos tendrán los comercios para usuarios del SNAP

El 8 de mayo, el USDA oficializó una nueva normativa para los comercios habilitados a recibir pagos del SNAP. La medida aumentará de dos a tres la cantidad de categorías alimentarias que deberán contar con al menos un producto fresco o perecedero.

De acuerdo con el organismo, la actualización busca ampliar el acceso a “alimentos integrales, reales y ricos en nutrientes” para las personas que utilizan el beneficio. El gobierno federal además reorganizó la definición de variedades permitidas y eliminó criterios que posibilitaban contabilizar algunos productos procesados.

Rollins afirmó que la administración Trump removió a 4,5 millones de personas del SNAP Captura Newsmax

Entre otros cambios, la norma clasificó la manteca y todos los tipos de carne seca (“jerky”) como “alimentos complementarios” y añadió nuevas categorías específicas para pan integral, pasta integral, queso rallado y crema agria.

Rollins afirmó a FOX31 que la medida apunta a priorizar “alimentos naturales” dentro de los programas federales de asistencia nutricional y sostuvo que las modificaciones buscan mejorar las opciones disponibles para las familias que dependen de la asistencia del SNAP.

Las nuevas exigencias para los minoristas comenzarán a aplicarse durante el otoño de 2026. El organismo federal indicó además que difundirá nuevas directrices para los locales en las próximas semanas.