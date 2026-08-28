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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 65 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
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