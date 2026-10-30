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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos.

La probabilidad de precipitación de 84%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 84%
  • Pronóstico: chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Rockford, Illinois

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