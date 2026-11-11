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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones aislados.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones aislados.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: chaparrones aislados
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El jueves 12 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 1,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.