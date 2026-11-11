Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones aislados.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones aislados.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Estenoreste

: 0 a 10 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: chaparrones aislados

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 1,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.