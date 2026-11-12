Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Norte

: 15 a 20 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de -1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.