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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre -2,80 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El domingo 15 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de -1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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