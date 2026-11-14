Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre -2,80 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Nornoroeste

: 5 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de -1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.