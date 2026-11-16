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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre -3,30 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en bancos y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en bancos y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: niebla en bancos y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El martes 17 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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