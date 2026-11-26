El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 6,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Nornoreste

: 15 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: nublado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 1,10 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia aislados. Probabilidad de precipitación: 17%.