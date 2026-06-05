Confirmado por Brandon Johnson: Chicago abre membresías gratuitas del YMCA para adolescentes de 12 a 18 años

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció el 3 de junio el lanzamiento de membresías gratuitas de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) para adolescentes de 12 a 18 años a través del programa Get Summer. La iniciativa estará disponible entre el 8 de junio y el 31 de agosto de 2026 en siete centros de la entidad.

Qué incluye la membresía gratuita del YMCA

Según informó la Oficina del Alcalde de Chicago, los adolescentes registrados podrán utilizar distintos espacios recreativos y deportivos disponibles en las sedes participantes.

Los jóvenes podrán acceder sin costo a gimnasios, piscinas, canchas, pistas deportivas y otros espacios recreativos Google Maps

Entre los beneficios incluidos se encuentran:

Centros de acondicionamiento físico con máquinas cardiovasculares y equipos de fuerza.

Gimnasios y canchas para baloncesto y otras disciplinas deportivas.

Piscinas durante los horarios habilitados para natación recreativa.

Campos deportivos.

Pistas interiores y exteriores donde estén disponibles.

Otros espacios destinados a actividades recreativas.

Brandon Johnson destacó la creación de espacios seguros para adolescentes

Durante la presentación del programa, el alcalde sostuvo que el plan forma parte de un trabajo conjunto entre organismos públicos, organizaciones comunitarias, líderes cívicos y entidades privadas. Johnson señaló que las oportunidades recreativas pueden contribuir al desarrollo personal de los jóvenes.

A su vez, afirmó que actividades como nadar, practicar baloncesto, utilizar instalaciones deportivas o relacionarse con mentores ayudan a fortalecer la confianza y el sentido de pertenencia. “Crear espacios seguros y atractivos para los jóvenes requiere que todos trabajemos juntos”, expresó el alcalde.

¿Cómo registrarse para acceder al programa Get Summer?

La inscripción deberá realizarse de forma presencial en cualquiera de las siete sedes participantes de la YMCA. Para completar el trámite será necesario acreditar la edad del participante y su residencia en Chicago. La organización informó los siguientes requisitos:

El programa está disponible únicamente para residentes de Chicago de entre 12 y 18 años.

Los adolescentes de 12 a 17 años deben asistir junto a un padre, madre o tutor legal al momento del registro.

Los jóvenes de 18 años pueden realizar la inscripción por cuenta propia.

Los adultos responsables y los participantes de 18 años deberán presentar una licencia de conducir, una identificación estatal emitida por el gobierno o una tarjeta CityKey con dirección de Chicago.

Las sedes del YMCA que participan del programa

La iniciativa estará disponible en siete centros ubicados en distintos sectores de la ciudad. Los establecimientos participantes son:

Irving Park YMCA — 4251 W. Irving Park Rd. (Old Irving Park).

Kelly Hall YMCA — 824 N. Hamlin Ave. (West Humboldt Park).

Lake View YMCA — 3333 N. Marshfield Ave. (Lake View).

McCormick YMCA — 1834 N. Lawndale Ave. (Humboldt Park).

Rauner Family YMCA — 2700 S. Western Ave. (Little Village y Pilsen).

South Side YMCA — 6330 S. Stony Island Ave. (Hyde Park y Woodlawn).

West Garfield Park YMCA — 4305 W. Madison St. (West Garfield Park).

El alcalde afirmó que el acceso a actividades deportivas y recreativas puede fortalecer la confianza y el sentido de pertenencia de los jóvenes Google Maps

Qué dijo el YMCA sobre la iniciativa

El presidente y director ejecutivo de la YMCA Metropolitana de Chicago, Adam M. Alonso, afirmó que “el programa Get Summer eliminará barreras” y abrirá las puertas de la institución a los adolescentes de Chicago. Asimismo, manifestó que espera que los participantes utilicen las piscinas, gimnasios y campos deportivos para fortalecer su bienestar y sus vínculos comunitarios.

Por su parte, la directora ejecutiva de Mielle Cares, Shonta Connolly, indicó que el fondo complementará inversiones públicas ya existentes y respaldará propuestas destinadas a la juventud de Chicago.