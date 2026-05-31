Nueva York para los jóvenes: el anuncio de Mamdani sobre programas de verano gratuitos

Con la llegada de las temperaturas cálidas de verano a Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció la creación de un sitio web interactivo con opciones para los jóvenes. Dentro de la plataforma, los neoyorquinos encontrarán docenas de actividades disponibles para niños y adolescentes, que van desde clases gratuitas de pintura hasta ligas de baloncesto.

Summer in NYC: cómo funciona la plataforma con actividades para niños y adolescentes

A través de un comunicado de prensa, la Oficina del Alcalde anunció la apertura del sitio web denominado “Summer in NYC”.

Según el texto, el programa está diseñado para conectar a los jóvenes neoyorquinos con programas gratuitos y de bajo costo en sus vecindarios y en toda la ciudad.

La plataforma creada por Mamdani en Nueva York busca conectar a los jóvenes con programas de verano gratuitos y de bajo costo, que van desde talleres literarios y de pintura hasta ligas de básquetbol Seth Wenig - AP

“Con demasiada frecuencia, les decimos a los jóvenes lo que no deben hacer, pero no lo que sí deben hacer. Esta herramienta busca conectar a niños y adolescentes con programas que realmente les apasionen, ya sea baloncesto, fotografía, música o arte, y facilitar a las familias la búsqueda de oportunidades cerca de casa”, declaró Mamdani en el comunicado.

Por su parte, la vicealcaldesa de Seguridad Comunitaria, Renita Francois, sostuvo que el verano “es una época para crear recuerdos inolvidables que nos definen”.

En esa línea, agregó: “Creamos Summer in NYC para que los jóvenes tengan acceso a sus pasatiempos favoritos y a nuevas experiencias, así como a nuevas conexiones, además de adquirir habilidades esenciales para la vida, como la gestión de conflictos y la regulación emocional”.

Actividades, comidas y eventos del Mundial FIFA: qué ofrece Summer in NYC

En concreto, la plataforma permite a los usuarios buscar actividades con filtros por edad, código postal, intereses y distancia. Allí, se incluyen programas que van desde clases de pintura hasta ligas de baloncesto, programas de fútbol y otras oportunidades extracurriculares. Además, el sitio contiene información importante sobre comidas gratuitas durante esta época del año y eventos sin costo para ver el Mundial de la FIFA en toda la ciudad.

Al ingresar, el sitio web creado por Mamdani en Nueva York muestra las actividades disponibles cerca del código postal del usuario Summer in NYC

Al ingresar, la página muestra un anuncio con la leyenda “Encuentra algo divertido que hacer este verano”. Luego, el usuario debe responder un breve cuestionario en el que se abordan los filtros mencionados.

Después de especificar el código postal en el que se ubica la persona, la plataforma muestra las actividades disponibles según los gustos detallados, entre los que figuran deportes, cine, lectura, museos, naturaleza, artes y demás. La oferta disponible va desde reuniones semanales o eventos únicos hasta cursos extendidos.

Prevención de violencia juvenil en Nueva York: el plan de seguridad detrás de Summer in NYC

De acuerdo con la Oficina de Mamdani, el lanzamiento de la herramienta digital forma parte del enfoque integral de la administración “para mantener a los jóvenes neoyorquinos seguros y activos durante los meses de verano”.

La semana pasada, el alcalde publicó una conversación en video con tres miembros de True 2 Life. Esta organización, con sede en Staten Island, forma parte del Sistema de Gestión de Crisis de la Gran Manzana, y utiliza intervenciones basadas en evidencia y mentoría entre pares para prevenir la violencia y “abordar sus causas profundas”.

El encuentro de Mamdani con jóvenes de Nueva York que previenen la violencia

A su vez, en colaboración con otros grupos comunitarios, la Oficina de Seguridad Vecinal (ONS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Desarrollo Infantil y Juvenil (DYCD, por sus siglas en inglés) implementan este año medidas dentro del Plan de Seguridad de Verano coordinado. La iniciativa está enfocada en prevenir la violencia juvenil y ampliar las oportunidades para los jóvenes.

En esa línea, equipos de comunicadores intensificarán su participación en los barrios más afectados por la violencia con esfuerzos como: