Conmoción en Illinois: un enorme sumidero partió una cancha al medio y obligó a cerrar un parque

El parque Gordon Moore en Alton, Illinois, tuvo que cerrar el miércoles 26 de junio tras la apertura de un gigantesco socavón en medio de su campo de fútbol. Las imágenes capturadas por 618 Drone Service muestran un enorme agujero de aproximadamente 30 metros de ancho, que se formó a las 10 de la mañana y fue el resultado del colapso de una mina subterránea.

Según declaraciones compartidas por Fox News, el portavoz de la mina New Frontier Materials en Alton explicó que el hundimiento de la superficie de una de las minas provocó la apertura del sumidero en el parque. Afortunadamente, nadie se encontraba en el campo en el momento del colapso, por lo que no hubo heridos. El alcalde de Alton, David Goins, confirmó esta información a los medios locales, al asegurar que no había personas presentes en el momento del accidente y que no se registraron víctimas.

Las impactantes imágenes del sumidero de Alton se volvieron virales en las redes X @Arkypatriot

Como medida de precaución, todas las actividades programadas en el parque fueron canceladas tanto el miércoles como el jueves y todavía no se sabe cuándo retomarán la normalidad. Las autoridades locales continúan en la investigación de las causas del hundimiento y evaluación de los daños. El cierre temporal del predio busca garantizar la seguridad de los visitantes mientras se llevan a cabo las investigaciones necesarias.

Un impactante video muestra el momento exacto en el cual la tierra se abre y genera el gran pozo. Es en ese preciso instante en el cual el pasto sintético se corta por la mitad y dentro del sumidero cae uno de los postes de luz que alumbraba la cancha de fútbol, que luego tuvo que ser removido por las autoridades.

Reacciones en la comunidad de Alton

Este incidente ha generado preocupación entre los residentes de todas las edades de Alton, en el estado de Illinois, quienes frecuentemente utilizan el parque Gordon Moore para actividades recreativas. Este es uno de los espacios verdes más importantes de la zona y ofrece diversas instalaciones deportivas y áreas de esparcimiento para la comunidad, además de la cancha de fútbol, protagonista del incidente del sumidero.

“Crecí en Springfield, Illinois, en la zona norte, donde estaban todas las minas de carbón. Mi madre había crecido en la misma área y sabía dónde estaban los túneles subterráneos, por lo que siempre nos enseñaron a no caminar por los lugares que ella nos había mostrado”, recordó un usuario en X (ex Twitter) al comentar las impactantes imágenes. Muchas otras personas evocaron a historias de su infancia similares.

Así se ve el sumidero que se generó en Alton X @Arkypatriot

“Vaya. Eso está justo en la misma calle en la que vivo yo actualmente. Sí, esta ciudad está construida sobre antiguas minas. Es por eso que tengo un seguro que cubre este tipo de accidentes, por las dudas”, explicó otra persona. “Espero que nadie haya resultado herido. Parece enorme”, agregó alguien más. La rápida respuesta de las autoridades y la ausencia de heridos fueron los puntos positivos en medio de esta situación. Se espera que el parque pueda reabrirse pronto, una vez se asegure que no hay riesgos adicionales para los visitantes.

