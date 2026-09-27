El acuerdo de Chicago que obliga a vender una aerolínea usada por el DHS en deportaciones de migrantes

En el marco de las negociaciones sobre la aprobación de la transferencia del contrato de privatización de los parquímetros de Chicago, en Illinois, una de las partes involucradas aceptó la condición de vender la aerolínea Omni Air International. Esta empresa fue usada en vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) bajo el segundo mandato de Donald Trump.

El acuerdo por los parquímetros de Chicago que exige vender Omni Air

Los líderes del Ayuntamiento de Chicago, encabezados por la presidenta del Comité de Finanzas, Pat Dowell, avanzaron con un acuerdo con la firma de inversión neoyorquina Stonepeak Partners.

La cláusula de venta de la aerolínea nace como respuesta a las críticas por el traslado de migrantes para su deportación ICE

Las negociaciones actuales se desprenden del contrato firmado en 2008 por el entonces alcalde Richard M. Daley, quien arrendó los 36.000 parquímetros por 75 años a cambio de 1150 millones de dólares.

En el acuerdo presentado este mes, Stonepeak ofreció US$2530 millones para adquirir los 57 años restantes del contrato de los parquímetros. Uno de los puntos centrales establece que la firma debe desprenderse de Omni Air International.

La cláusula surge como respuesta a las críticas hacia la aerolínea por su participación en los traslados de deportación de migrantes llevados adelante por el gobierno federal, según informó Chicago Sun-Times.

La ciudad es una de las jurisdicciones que implementa políticas de santuario para proteger a los inmigrantes de las operaciones de control migratorio y resguardar sus derechos.

Otro punto corresponde a que la ciudad recibiría un pago de US$75 millones al cierre de la transacción y una participación del 5% sobre los ingresos netos a lo largo del contrato, estimada en US$376,2 millones.

Además, según las autoridades, esto resultaría en una reducción en las costosas compensaciones que la ciudad está obligada a pagar a la concesionaria cada vez que inhabilita lugares de estacionamiento por obras o eventos públicos.

El contrato de Chicago con Stonepeak Partners implica la venta de Omni Air International, una aerolínea utilizada por el DHS en los vuelos de deportación @OmniAir

El contrato de parquímetros de Chicago: US$1150 millones y 75 años

El contrato de 2008 tuvo como objetivo principal equilibrar las arcas municipales. Daley utilizó los ingresos para evitar aumentar los impuestos sobre la propiedad en la ciudad, mientras que las tarifas de los parquímetros aumentaron.

En el centro de Chicago, las tarifas pasaron de US$3 a US$6,50 por hora, además de que las cláusulas costaron decenas de millones de dólares a los contribuyentes.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una nueva orden ejecutiva

Chicago define antes del 30 de septiembre la venta a Stonepeak

El alcalde Brandon Johnson presentó inicialmente una oferta de US$3200 millones para recomprar los parquímetros y devolverlos a control público, pero desistió tras determinar que los riesgos financieros y políticos eran excesivos. Tras retirar su propuesta, dejó la decisión final en manos del Concejo Municipal.

Ahora, los concejales tienen hasta el 30 de septiembre para aprobar la transacción con Stonepeak. De rechazar el compromiso, Chicago se expone a un arbitraje, que podría imponer a la ciudad una costosa multa u obligarla a realizar la venta. Además, el grupo inversor podría presentar una demanda judicial.

El exfiscal federal Dan Webb, representante del grupo vendedor, advirtió que un colapso de la venta por incumplimiento de contrato podría desencadenar una “catástrofe financiera” para las arcas municipales.

“Si la ciudad incumple el contrato de arrendamiento de 75 años, y como consecuencia la venta a Stonepeak fracasa, se destruirán activos por un valor de miles de millones de dólares por los que la ciudad será legalmente responsable”, señaló.