Deportaciones masivas: el ICE expulsa a inmigrante que se hizo viral por gritar “Biden para siempre”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a Wisteguens Jean Quely Charles, un ciudadano haitiano de 26 años que adquirió notoriedad luego de que se difundiera un video de su arresto. En las imágenes, el hombre lanzó consignas políticas a favor de Joe Biden y Barack Obama y manifestó que no quería regresar a Haití.

El arresto de un inmigrante haitiano en un operativo del ICE quedó registrado en video

De acuerdo con la información oficial, Charles fue detenido por agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE en Boston el 22 de enero de 2025.

Las autoridades lo identificaron además como integrante de la Back Block Money Gang, una pandilla callejera de Mattapan, Massachusetts.

“¡No voy a regresar a Haití!”, gritó el joven mientras era arrestado por los oficiales, según se pudo observar en el clip que se volvió viral. “Biden para siempre, hermano. Gracias a Obama por todo lo que hizo por mí”, dijo.

El historial penal que figura en el expediente migratorio

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), su expediente criminal reúne 17 condenas dictadas en Massachusetts entre el 16 de agosto de 2022 y el 14 de agosto de 2024. En los delitos figuran:

Agresión y lesiones a un empleado público

Agresión con un arma peligrosa

Resistencia al arresto

También fue condenado por portar un arma peligrosa, específicamente nudilleras metálicas, además de posesión de un arma de fuego y municiones sin los permisos correspondientes.

Las autoridades mencionaron además posesión de sustancias de Clase D, posesión con intención de distribuirlas, distribución de sustancias controladas y posesión de hongos psicodélicos de Clase C. A esto se suma una condena por ingreso no autorizado a una propiedad.

“Este miembro de una pandilla, inmigrante ilegal de Haití, tenía un extenso historial delictivo”, dijo el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

“Se hizo viral por elogiar a Biden porque sabía que las fronteras abiertas de su administración habían convertido a EE.UU. en un paraíso para criminales como él. Pero Trump finalmente hizo lo que las administraciones Obama y Biden no lograron: deportó a este criminal de regreso a su lugar de origen”, señaló.

El 10 de septiembre de 2026, ICE ejecutó su deportación de regreso a Haití DHS

El ICE había solicitado su custodia en 2023

El caso migratorio tuvo antecedentes antes del arresto. Charles había ingresado legalmente a EE.UU. por Miami el 13 de julio de 2013 y recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) durante ese mismo año.

Posteriormente, en julio de 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) canceló ese beneficio después de que, según el expediente oficial citado por las autoridades, incumpliera las condiciones de su admisión.

El 15 de abril de 2023, la oficina de ERO Boston presentó una orden de detención migratoria ante el Norfolk House of Correction, donde Charles se encontraba. Este mecanismo permite que las autoridades federales soliciten a una institución que mantenga bajo custodia a una persona para facilitar su posterior transferencia al ICE.

Sin embargo, el centro penitenciario liberó a Charles el 20 de octubre de 2023 sin cumplir esa solicitud. Posteriormente, agentes de ERO Boston volvieron a localizarlo y lo arrestaron en Boston el 22 de enero de 2025. Desde entonces permaneció bajo custodia migratoria.

Un juez de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió la orden definitiva de remoción el 7 de noviembre del año pasado. Charles permaneció aproximadamente un año y siete meses bajo custodia del ICE, hasta que se concretó su deportación.

El haitiano de 26 años permaneció bajo la custodia del ICE durante aproximadamente un año y siete meses DHS

La deportación a Haití del hombre que tenía TPS

El 10 de septiembre del año en curso, el ICE ejecutó la deportación de Charles y lo trasladó nuevamente a Haití. El DHS señaló que la medida respondió a su situación migratoria y a los antecedentes penales registrados en Massachusetts.

“Una vez más: si se encuentra aquí ilegalmente, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo expulsaremos”, dijo Mullin.

El primero vuelo de deportación de inmigrantes del gobierno de Trump en Estados Unidos

La oficina ERO constituye una de las principales áreas operativas del ICE y tiene entre sus funciones los arrestos relacionados con la aplicación de las leyes migratorias, la gestión de personas bajo custodia y la repatriación de extranjeros que cuentan con órdenes finales de remoción.