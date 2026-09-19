Deportaciones masivas: el nuevo perfil de inmigrante que busca el ICE en los aeropuertos con colaboración de la TSA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó en las últimas semanas sus operaciones de detención en aeropuertos de Estados Unidos. La agencia actúa en coordinación con la Administración de Seguridad del Transporte para identificar a pasajeros extranjeros con trámites de extensión de estatus pendientes.

El perfil de los extranjeros que busca el ICE en aeropuertos

Entre las personas alcanzadas aparecen extranjeros que pueden permanecer en EE.UU. durante un período de estadía autorizado mientras se resuelve un trámite migratorio, aunque su estatus de no inmigrante original o el sello de su visa hayan vencido. La situación jurídica depende de cada caso y del trámite presentado.

El ICE amplió la detección hacia personas que la administración consideraba previamente como prioridades bajas en aeropuertos Imagen Ilustrativa generada con IA

Asimismo, de acuerdo con el sitio Barnes & Thornburg Law, la agencia también incluye en las inspecciones a personas con solicitudes de asilo, residencia permanente u otros beneficios migratorios pendientes

Las autoridades detuvieron a individuos sin antecedentes penales durante sus desplazamientos en vuelos domésticos e internacionales. Un caso registrado en julio de 2026 involucró a una auxiliar de vuelo de Southwest Airlines retenida en el aeropuerto de Nashville por el vencimiento de su visado.

Esta orientación amplía la detección hacia personas que la administración consideraba previamente como prioridades bajas de expulsión. Los inspectores evalúan la documentación migratoria sin importar la existencia de peticiones administrativas en curso ante el gobierno federal.

En coordinación con la TSA: cómo actúa el ICE en aeropuertos

La TSA y el ICE mantienen un acuerdo para intercambiar información de pasajeros a partir de los registros del programa Secure Flight. El memorando que formalizó esa cooperación fue firmado en mayo de 2025 y, según información presentada ante el Congreso, las coincidencias comenzaron a compartirse a comienzos de junio de ese año.

La TSA identifica posibles coincidencias entre los datos de pasajeros y la información proporcionada por ICE; la decisión sobre una eventual medida migratoria corresponde al ICE.

En los aeropuertos, el personal del organismo ejecuta verificaciones presenciales de identidad y revisiones de las bases de datos gubernamentales.

El ICE puede acceder a datos compartidos por la TSA para arrestar y deportar a personas en aeropuertos de todo Estados Unidos Imagen creada con IA

Las autoridades de control fronterizo mantienen la facultad final de admisión en los puertos de entrada aéreos del país. Tener un documento de permiso adelantado de reingreso no garantiza poder entrar automáticamente al país.

De acuerdo con datos oficiales obtenidos por Reuters, hasta comienzos de junio, más de 1200 personas fueron detenidas luego de alertas generadas por coincidencias en los registros de pasajeros.

Recomendaciones legales para viajeros con trámites migratorios pendientes

Los abogados especialistas de Barnes & Thornburg Law recomiendan mantener la clasificación de no inmigrante original mientras la agencia tramita la residencia permanente. Por ello, aconsejan mantener activo el estatus H-1B o L-1.

A su vez, los asesores legales sugieren llevar en todo momento los avisos de recibo I-797 y las autorizaciones de empleo durante los traslados. Los viajeros requieren conservar pasaportes válidos, sellos anteriores de visado y pruebas de empleo activo en EE.UU.

Además, los expertos recomiendan consultar con especialistas antes de realizar viajes de negocios o personales no esenciales. Los trabajadores deben evaluar los riesgos individuales antes de abordar vuelos dentro o fuera del territorio estadounidense.

Finalmente, sugieren diseñar un plan legal de emergencia con familiares o representantes autorizados antes de viajar. Las empresas y los empleados expuestos deben establecer protocolos de contacto inmediato ante cualquier eventualidad en las terminales aéreas.