El desafío de Trump a Pritzker tras un fin de semana de violencia en Chicago: “Puedo volverla segura en un mes”

Donald Trump volvió a colocar a Chicago en el centro de la discusión sobre la criminalidad al cuestionar la respuesta de las autoridades locales frente a una serie de tiroteos registrados durante el fin de semana. El presidente apuntó contra el gobernador JB Pritzker y dijo que una estrategia más dura permitiría reducir la violencia en la ciudad.

Trump apunta contra Pritzker por la seguridad en Chicago

A través de Truth Social, se preguntó por qué no solicita ayuda federal para enfrentar los problemas de seguridad que afectan al estado. “Hay muchos asesinatos en Chicago. Veintidós personas fueron baleadas y al menos cuatro murieron. ¿Por qué el gobernador Pritzker no me pide ayuda?”, escribió el presidente en la red social.

El enojo de Trump contra JB Pritzker truthsocial @realDonaldTrump

El mandatario también defendió la estrategia aplicada por su administración en Washington D.C. y aseguró que podría replicar esos resultados en la ciudad más poblada de Illinois. “Podría hacer de Chicago una ciudad segura en un mes. En un año sería una de las más seguras”, afirmó.

La ola de violencia que marcó el fin de semana en Chicago

Las declaraciones llegaron después de varios episodios armados ocurridos entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio en distintos sectores de la ciudad.

Según los datos oficiales reportados por el New York Post, al menos siete personas murieron y otras 38 resultaron heridas durante una serie de tiroteos.

Uno de los hechos más graves ocurrió durante una celebración por Juneteenth en el barrio de Princeton Park, en el South Side de Chicago. De acuerdo con la Policía local, dos personas abrieron fuego desde una camioneta SUV contra una multitud que participaba de los festejos.

El ataque dejó al menos 12 heridos y se convirtió en uno de los episodios más resonantes de una seguidilla de hechos violentos que volvió a poner a la ciudad bajo el foco nacional.

Las autoridades informaron que la investigación continúa y que los sospechosos seguían sin ser detenidos. En tanto, la Policía de Chicago solicitó colaboración ciudadana para obtener información que permita identificar a los responsables.

Los investigadores también revisan grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos recopilados en la zona donde ocurrió el ataque.

Las declaraciones llegaron después de varios episodios armados ocurridos entre el viernes 19 y el domingo 21 en Chicago (Imagen ilustrativa) (AP foto/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

Qué muestran los datos sobre criminalidad en Chicago

Estadísticas del Departamento de Policía de Chicago muestran que algunos indicadores registran aumentos respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, los niveles de homicidios continúan por debajo de los observados durante años anteriores.

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La difusión de balances distintos sobre muertos y heridos respondió a actualizaciones realizadas a medida que avanzaban las investigaciones y se consolidaban los reportes oficiales.

Hasta el momento, Pritzker no respondió públicamente a las declaraciones realizadas por Trump tras los hechos ocurridos durante el fin de semana. En sus publicaciones más recientes en redes sociales, el funcionario compartió mensajes vinculados al Día del Padre, sin referirse a los comentarios del presidente sobre la situación en Chicago.