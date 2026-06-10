El gobernador de Illinois reaccionó a la inflación en EE.UU.: “El caos de Trump impulsa esto”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reaccionó este 10 de junio al nuevo informe sobre la inflación en Estados Unidos y responsabilizó al presidente Donald Trump por el aumento de los precios. En contraste, destacó que su administración avanzó con medidas destinadas a reducir algunos costos para los residentes, entre ellas la eliminación del impuesto estatal a los comestibles.

¿Qué dijo Pritzker sobre la inflación en Estados Unidos?

En su mensaje en la red social de X, el gobernador demócrata afirmó que la inflación alcanzó su nivel más alto en tres años y enumeró algunos de los aumentos de precios que afectan a los consumidores.

El gobernador sostuvo que la inflación alcanzó su nivel más alto en tres años y destacó el fuerte encarecimiento de la gasolina y los alimentos X de @GovPritzker

Pritzker señaló que los datos de la publicación por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) muestran que el precio de la gasolina aumentó más de un 40% en el último año y remarcó que los alimentos registran su mayor incremento en los últimos meses.

Sobre ese escenario, atribuyó la situación económica a las políticas de la administración republicana y aseguró que “el caos de Trump” es el factor que impulsa esas subas.

El mandatario también contrastó ese contexto nacional con las políticas implementadas en Illinois. Según explicó, el estado avanzó en la eliminación del impuesto a los comestibles, estableció límites a los costos de la insulina y adoptó medidas para reducir las facturas de energía.

El mensaje fue publicado junto a una nota de The New York Times que analizó el impacto del encarecimiento de la energía sobre la economía estadounidense.

Los costos energéticos explicaron más de la mitad del incremento mensual del índice de precios al consumidor Magnific

Las cifras más recientes sobre la inflación en Estados Unidos

Los datos publicados el 10 de junio por la BLS en los que se respaldó Pritzker mostraron que los precios al consumidor aumentaron un 4,2% interanual en mayo, frente al 3,8% registrado en abril. Se trató del tercer incremento consecutivo de la inflación anual.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) avanzó un 0,5% durante mayo, después de un aumento del 0,6% en abril. El organismo indicó que más del 60% de este registro estuvo vinculado al avance de los costos energéticos.

El índice de energía trepó a un 3,9% en mayo y acumuló un crecimiento interanual del 23,5%. Dentro de esa categoría, la gasolina registró un ascenso mensual del 7%.

El índice de alimentos también subió. El índice general de estos productos avanzó un 0,2% durante mayo y mostró una suba interanual del 3,1%. En tanto, los artículos consumidos en el hogar acumularon una escalada del 2,7% en los últimos 12 meses, mientras que las comidas fuera de casa aumentaron un 3,5%.

Las causas de la inflación según el informe compartido por el gobernador de Illinois

El artículo de The New York Times que difundió Pritzker señaló que las presiones inflacionarias se intensificaron después de más de tres meses de interrupciones en los mercados energéticos mundiales tras el conflicto con Irán.

Según el informe, la reducción de los envíos de petróleo y gas comenzó a reflejarse plenamente en los costos que enfrentan los consumidores estadounidenses. El medio indicó que las empresas afrontan gastos más elevados en combustible, fertilizantes e insumos químicos y que muchas comenzaron a trasladar esos incrementos a los precios finales.

El economista jefe para América del Norte de Capital Economics, Stephen Brown, explicó al periódico que inicialmente muchas compañías absorbieron parte de esos costos. Sin embargo, señaló que llega un momento en que las empresas “tienen que empezar a trasladarlos” a los consumidores.

La inflación anual en Estados Unidos registró su tercer aumento consecutivo y llegó al 4,2% en mayo Magnific

Al mismo tiempo, The New York Times mencionó otros factores que presionan sobre los precios, como la creciente demanda de chips utilizados en centros de datos y una sequía persistente que redujo la producción de algunos cultivos y de ganado bovino.

A su vez, el medio señaló que uno de los principales elementos que contiene una aceleración aún mayor de la inflación es el comportamiento de los consumidores, cuyos ingresos muestran aumentos más moderados y que ya agotaron buena parte de sus reembolsos fiscales.