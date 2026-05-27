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Duro cruce: Trump llamó “escoria” a Pritzker y el gobernador respondió acusándolo de corrupción

La pelea se da en medio de una disputa legal entre el gobierno federal y varios estados por la autoridad para regular las plataformas de apuestas sobre eventos políticos y deportivos

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El gobernador JB Pritzker y el presidente Donald Trump protagonizan un duro enfrentamiento político sobre qué nivel de gobierno debe regular la multimillonaria industria de las apuestas y mercados de predicción
El gobernador JB Pritzker y el presidente Donald Trump protagonizan un duro enfrentamiento político sobre qué nivel de gobierno debe regular la multimillonaria industria de las apuestas y mercados de predicciónArchivo

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el presidente Donald Trump cruzaron declaraciones en medio de la disputa sobre el futuro de los mercados de predicción online, una industria que ganó fuerza en Estados Unidos y abrió un debate político y regulatorio. Mientras Trump defendió que la supervisión quede en manos federales, Pritzker acusó al presidente de intentar impedir que los estados regulen estas plataformas.

La disputa entre Pritzker y Trump por los mercados de predicción

Según publicó Politico, Trump intervino directamente en la discusión a través de una publicación en Truth Social, donde defendió a las compañías vinculadas a los mercados de predicción y cuestionó a los funcionarios estatales que buscan imponer restricciones.

El mandatario republicano cargó contra los gobernadores y fiscales que buscan imponer trabas locales al sector
El mandatario republicano cargó contra los gobernadores y fiscales que buscan imponer trabas locales al sectorAP

El presidente sostuvo que es “críticamente importante” que las plataformas queden bajo supervisión de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el organismo federal que regula los mercados de derivados en Estados Unidos.

En ese mismo mensaje, el republicano apuntó contra varios dirigentes demócratas y lanzó críticas personales contra el gobernador de Illinois y otros funcionarios. “No podemos tener escoria como Chris Christie, Letitia James, Tim Walz y JB Pritzker estableciendo las reglas”, escribió.

La reacción de Pritzker llegó poco después a través de X. Allí defendió la decisión de Illinois de intervenir sobre las plataformas de predicción y acusó al presidente de intentar bloquear las regulaciones estatales.

El mensaje de Pritzker en X
El mensaje de Pritzker en X@GovPritzker

Luego elevó el tono político del enfrentamiento. “El presidente más corrupto de la historia de nuestra nación quiere asegurarse de que estados como el nuestro no puedan regular los mercados de predicción para que su familia y su administración sigan beneficiándose”, afirmó Pritzker en el mensaje difundido en redes sociales.

Qué son los mercados de predicción y por qué generan polémica entre Pritzker y Trump

De acuerdo con el análisis publicado por Politico, los mercados de predicción funcionan como intercambios financieros donde los usuarios pueden apostar dinero sobre distintos eventos futuros. Entre ellos aparecen:

  • Elecciones y acontecimientos políticos
  • Resultados deportivos
  • Fenómenos climáticos
  • Programas de entretenimiento y premios
  • Asuntos internacionales
  • Temas de cultura popular
El gobernador Pritzker catalogó a Trump como "el presidente más corrupto de la historia de nuestra nación"
El gobernador Pritzker catalogó a Trump como "el presidente más corrupto de la historia de nuestra nación"Archivo

El estado de Nueva York avanzó con demandas contra Coinbase y Gemini por sus plataformas de predicción, mientras que Illinois envió órdenes de cese y desistimiento a operadores del sector. En paralelo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, firmó este mes la primera ley estatal que prohíbe explícitamente los mercados de predicción.

La orden ejecutiva firmada por Pritzker

La postura de Illinois ya había quedado formalizada semanas antes del cruce público con Trump. El 21 de abril de 2026, Pritzker firmó la Orden Ejecutiva 2026-04, centrada en proteger “la integridad y la confianza pública” frente al uso de información privilegiada en apuestas vinculadas a mercados de predicción y contratos de eventos.

El texto sostiene que la confianza ciudadana en el gobierno se deteriora cuando funcionarios utilizan información no pública para obtener beneficios personales. Además, remarca que el servicio público “no debe ser un medio para el enriquecimiento personal”.

El descargo de JB Pritzker contra Trump
El descargo de JB Pritzker contra Trump

La orden también menciona que la legislación de Illinois ya prohíbe a funcionarios y empleados estatales usar información confidencial obtenida por su cargo para obtener ganancias propias o de terceros. A partir de allí, el gobernador extendió esa lógica a los mercados de predicción.

Entre las principales disposiciones de la medida aparecen las siguientes restricciones para empleados estatales:

  • Utilizar información no pública en mercados de predicción o contratos de eventos.
  • Asistir a terceros utilizando datos reservados obtenidos por funciones oficiales.
  • Aprovechar posiciones gubernamentales para obtener beneficios personales relacionados con apuestas o contratos predictivos.
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