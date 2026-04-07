Pritzker vs. Trump: Illinois resistirá la orden sobre el voto anticipado
El gobernador del Estado de la Pradera se refirió a la demanda de 24 jurisdicciones contra la medida del presidente
- 4 minutos de lectura'
A partir de la nueva orden ejecutiva de Donald Trump sobre el voto por correo en elecciones de Estados Unidos, Illinois y otras 23 jurisdicciones presentaron una demanda. El gobernador del Estado de la Pradera, JB Pritzker, se refirió a la presentación judicial y dijo que el presidente intenta “amañar” los comicios.
La demanda de Illinois y otros estados contra Trump por el voto por correo
En el documento judicial, 23 estados y el Distrito de Columbia reclamaron contra la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca el último 31 de marzo. Allí, se establecieron nuevas condiciones para el voto por correo en las elecciones.
En tanto, Illinois y el resto de las jurisdicciones estadounidenses que demandan sostienen que tienen la potestad de organizar los comicios y que lo propuesto por Trump es una intromisión. Según el texto de la presentación judicial, estas son las claves:
- Los estados argumentan que el presidente no tiene autoridad constitucional ni legal para dictar estas normas, ya que las cuestiones relacionadas con las elecciones pertenecen al Congreso y a las legislaturas estatales.
- Por este motivo, la demanda indica que la orden ejecutiva de Trump viola la separación de poderes.
- Además, alegan que el uso de bases de datos federales, como es el sistema SAVE, provocará la privación del derecho al voto de ciudadanos elegibles y un caos administrativo para las elecciones de medio término de 2026.
- Sumado a esto, también hay reclamos sobre el requisito de mantener los registros electorales por cinco años. Los gobiernos estatales sostienen que esta medida viola sus leyes.
De manera general, Illinois y el resto de los estados aseguran que hay una interferencia federal en el voto por correo y reclaman que el tribunal anule los efectos de la orden ejecutiva.
El mensaje de Pritzker tras la demanda de Illinois contra Trump
Luego de que se realizó la presentación judicial oficialmente, el gobernador del Estado de la Pradera cargó directamente contra el presidente y su orden ejecutiva a partir de un mensaje publicado en su cuenta de X.
"Donald Trump está intentando amañar nuestras próximas elecciones“, comenzó Pritzker de forma contundente.
En esa misma línea, se refirió a la demanda y dijo que es la manera necesaria de reaccionar ante las nuevas reglas: “Seamos claros: la forma en que Illinois decide llevar a cabo sus elecciones le corresponde al estado, no al presidente, tal como lo establece la Constitución. Estamos contraatacando“.
Listas de ciudadanía, el punto más polémico sobre el voto por correo de la orden ejecutiva de Trump
La medida anunciada por la Casa Blanca modifica múltiples factores de esta modalidad para emitir sufragio. Allí se encuentran cuestiones de seguridad como el diseño de los sobres y la presencia de un código de barras para rastrear cada boleta.
Sin embargo, el punto más importante y que más polémica generó fue la creación de listas de ciudadanía. Estos son listados elaborados por las autoridades federales, donde se menciona a todos los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que podrían votar en las elecciones.
Esta información deberá ser enviada al Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés). A partir de esos datos, el servicio de correo tendrá que verificar que los nombres anotados por el estado en el padrón electoral coincidan con esa lista.
En tanto, si el estado en cuestión presenta el nombre de un votante que no fue verificado antes en el listado de ciudadanía de EE.UU., el USPS no le enviará la boleta para votar por correo.
Otras noticias de Agenda EEUU
Plan del jefe del DHS para migrantes. Los anima a abandonar EE.UU., y que luego regresen a vivir el “sueño americano”
En Nueva York. El plan de Hochul para mejorar el transporte tras uno de los inviernos más duros
California en llamas. Bianco reacciona al apoyo de Trump a Hilton como candidato a gobernador
- 1
Fórmula 1 en Buenos Aires: amplían el circuito para la exhibición de Franco Colapinto en Palermo
- 2
El Tesoro volvió a comprarle dólares al Banco Central y se complica la acumulación de reservas
- 3
Harán un nuevo jury contra Orlando Stemphelet, el juez de Ejecución penal bonaerense que mandó a allanar el prostíbulo que acababa de visitar
- 4
Sabrina Rojas y José Chatruc a los besos: el romance menos esperado entre la modelo y el exfutbolista