Pritzker vs. Trump: Illinois resistirá la orden sobre el voto anticipado

A partir de la nueva orden ejecutiva de Donald Trump sobre el voto por correo en elecciones de Estados Unidos, Illinois y otras 23 jurisdicciones presentaron una demanda. El gobernador del Estado de la Pradera, JB Pritzker, se refirió a la presentación judicial y dijo que el presidente intenta “amañar” los comicios.

La demanda de Illinois y otros estados contra Trump por el voto por correo

En el documento judicial, 23 estados y el Distrito de Columbia reclamaron contra la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca el último 31 de marzo. Allí, se establecieron nuevas condiciones para el voto por correo en las elecciones.

Donald Trump impuso nuevas reglas sobre el voto por correo en las elecciones a partir de una orden ejecutiva Shutterstock / AP

En tanto, Illinois y el resto de las jurisdicciones estadounidenses que demandan sostienen que tienen la potestad de organizar los comicios y que lo propuesto por Trump es una intromisión. Según el texto de la presentación judicial, estas son las claves:

Los estados argumentan que el presidente no tiene autoridad constitucional ni legal para dictar estas normas , ya que las cuestiones relacionadas con las elecciones pertenecen al Congreso y a las legislaturas estatales.

, ya que las cuestiones relacionadas con las elecciones pertenecen al Congreso y a las legislaturas estatales. Por este motivo, la demanda indica que la orden ejecutiva de Trump viola la separación de poderes .

. Además, alegan que el uso de bases de datos federales , como es el sistema SAVE, provocará la privación del derecho al voto de ciudadanos elegibles y un caos administrativo para las elecciones de medio término de 2026.

, como es el sistema SAVE, de ciudadanos elegibles y un caos administrativo para las elecciones de medio término de 2026. Sumado a esto, también hay reclamos sobre el requisito de mantener los registros electorales por cinco años. Los gobiernos estatales sostienen que esta medida viola sus leyes.

De manera general, Illinois y el resto de los estados aseguran que hay una interferencia federal en el voto por correo y reclaman que el tribunal anule los efectos de la orden ejecutiva.

El mensaje de Pritzker tras la demanda de Illinois contra Trump

Luego de que se realizó la presentación judicial oficialmente, el gobernador del Estado de la Pradera cargó directamente contra el presidente y su orden ejecutiva a partir de un mensaje publicado en su cuenta de X.

El mensaje de JB Pritzker sobre la demanda de Illinois y otros estados contra la orden ejecutiva de Trump sobre el voto por correo Captura

"Donald Trump está intentando amañar nuestras próximas elecciones“, comenzó Pritzker de forma contundente.

En esa misma línea, se refirió a la demanda y dijo que es la manera necesaria de reaccionar ante las nuevas reglas: “Seamos claros: la forma en que Illinois decide llevar a cabo sus elecciones le corresponde al estado, no al presidente, tal como lo establece la Constitución. Estamos contraatacando“.

Listas de ciudadanía, el punto más polémico sobre el voto por correo de la orden ejecutiva de Trump

La medida anunciada por la Casa Blanca modifica múltiples factores de esta modalidad para emitir sufragio. Allí se encuentran cuestiones de seguridad como el diseño de los sobres y la presencia de un código de barras para rastrear cada boleta.

Sin embargo, el punto más importante y que más polémica generó fue la creación de listas de ciudadanía. Estos son listados elaborados por las autoridades federales, donde se menciona a todos los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que podrían votar en las elecciones.

Esta información deberá ser enviada al Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés). A partir de esos datos, el servicio de correo tendrá que verificar que los nombres anotados por el estado en el padrón electoral coincidan con esa lista.

En tanto, si el estado en cuestión presenta el nombre de un votante que no fue verificado antes en el listado de ciudadanía de EE.UU., el USPS no le enviará la boleta para votar por correo.