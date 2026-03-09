Precio de la gasolina en USA: el mapa que muestra dónde es más caro y barato llenar el tanque de un carro

El costo promedio nacional de la gasolina registró un aumento significativo, impulsado por factores internacionales y cambios estacionales que afectan la producción y la demanda.Los datos más recientes muestran un panorama desigual entre los distintos estados: mientras algunos mercados superan ampliamente los cuatro dólares por galón, en otros llenar el tanque resulta considerablemente más barato.

El aumento reciente del combustible en Estados Unidos

De acuerdo con un comunicado publicado el 5 de marzo por la organización AAA, el precio promedio nacional de la gasolina regular registró un salto considerable en apenas una semana. Según ese informe, el valor subió casi 27 centavos por galón hasta alcanzar los US$3,25, un incremento que reflejó el impacto de las tensiones en Medio Oriente sobre el mercado petrolero internacional.

El mapa de precios de la gasolina este 9 de marzo de 2026 Captura AAA

La asociación explicó que el ajuste colocó al promedio nacional en un nivel similar al registrado a comienzos de abril de 2025. Además, recordó que el incremento semanal tuvo una magnitud comparable al que se observó en marzo de 2022, cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La entidad también señaló que la primavera boreal suele llevar consigo precios más altos debido a que aumenta la demanda de combustible y comienza la producción de mezclas de gasolina diseñadas para el verano.

En ese mismo informe, AAA detalló que el promedio nacional para el 5 de marzo se ubicaba en US$3,25 por galón, frente a los US$2,98 de la semana anterior y los US$2,89 registrados un mes antes. En comparación con el mismo período del año pasado, cuando el promedio era de US$3,11, el combustible también mostraba una ligera suba.

Cómo evolucionaron los precios de la gasolina hasta hoy, 9 de marzo

Los datos más recientes publicados por AAA, actualizados al 9 de marzo de 2026, muestran que el valor promedio nacional continuó moviéndose en niveles más altos. Este día, el precio medio de la gasolina regular en todo el país norteamericano se ubica en US$3,48 por galón.

La organización también reportó diferencias entre los distintos tipos de combustible. El promedio nacional para la gasolina de grado medio se situó en US$3,98, mientras que la gasolina premium alcanzó US$4,34 por galón. En el caso del diésel, el valor medio llegó a US$4,66, mientras que el combustible E85 se ubicó en US$2,76.

AAA recordó que el nivel más alto registrado históricamente para la gasolina regular en Estados Unidos ocurrió el 14 de junio de 2022, cuando el promedio alcanzó US$5,02 por galón, una cifra que se convirtió en referencia para medir los picos del mercado.

Según el reporte de la AAA del 5 de marzo, el combustible registró un salto de 27 centavos en una semana

Los estados de EE.UU. donde la gasolina es más cara

El mapa de precios elaborado por AAA evidencia fuertes contrastes regionales. Algunos estados, especialmente en la costa oeste y en zonas alejadas del continente, encabezan sistemáticamente la lista de mercados más costosos para los conductores.

Según el informe del 5 de marzo difundido por la organización, California lideraba el ranking con un promedio de US$4,81 por galón, seguido por Washington con US$4,44 y Hawái con US$4,43. En ese mismo grupo aparecían Oregón con US$4,04 y Nevada con US$3,87, todos ellos por encima del promedio nacional.

La lista continuaba con Alaska, donde el combustible costaba en promedio US$3,72, y Arizona, con US$3,58. Más abajo se ubicaban Illinois con US$3,36, Pennsylvania con US$3,35 y Michigan con US$3,27 por galón.

California se consolida como el estado más caro del país norteamericano, con US$5,20 por galón este 9 de marzo Narong Khueankaew - Shutterstock

Comparación de precios en estados clave: cómo son las subas de la gasolina este 9 de marzo

Los datos más recientes de AAA, correspondientes al 9 de marzo de 2026, permiten observar cómo se ubican algunos de los estados más poblados o influyentes en el mercado energético.En California , el promedio estatal alcanzaba los US$5,20 por galón, una cifra que lo posiciona ampliamente por encima del promedio nacional de US$3,48 .

de 2026, permiten observar cómo se ubican en el mercado energético.En , el promedio estatal alcanzaba los por galón, una cifra que lo posiciona ampliamente por encima del promedio nacional de . En contraste, Texas registra un valor medio de US$3,13 , bastante más bajo que la media del país norteamericano.

registra un valor medio de , bastante más bajo que la media del país norteamericano. En el medio del espectro aparecían estados como Illinois , donde el precio promedio es de US$3,52 , ligeramente superior al promedio nacional.

, donde el precio promedio es de , ligeramente superior al promedio nacional. Por su parte, Florida registra un valor de US$3,49 , mientras que Nueva York se ubica en US$3,40 por galón.

registra un valor de , mientras que se ubica en por galón. Finalmente, Nueva jersey presenta un precio medio de US$3,34, lo que lo coloca levemente por debajo de la media nacional.