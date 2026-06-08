Falta la firma de JB Pritzker: el proyecto de ley que permitirá sindicalizarse a los conductores de Uber y Lyft en Illinois

La Legislatura de Illinois aprobó un proyecto de ley que permitiría la sindicalización y la negociación colectiva de más de 100.000 conductores de Uber y Lyft en el estado. La iniciativa fue aprobada durante la sesión legislativa del 8 de junio y ahora espera la firma del gobernador J.B. Pritzker para convertirse en una norma oficial.

Qué establece la ley para conductores de Uber y Lyft en Illinois

Según informó el Chicago Sun-Times, la medida fue respaldada por cientos de conductores que siguieron el debate en Springfield y convertiría a Illinois en el tercer estado del país en reconocer este tipo de derechos para trabajadores de plataformas de viajes compartidos, después de California y Massachusetts.

El proyecto HB 5090 busca otorgar derechos de negociación colectiva a conductores que actualmente trabajan como contratistas independientes. De entrar en vigor, podrán organizarse para negociar de manera conjunta determinadas condiciones vinculadas a su actividad laboral.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que puede ayudar a abordar reclamos frecuentes del sector relacionados con los ingresos, las condiciones de trabajo, la seguridad y la desactivación de cuentas por parte de las plataformas.

Históricamente, los conductores de aplicaciones de viajes como Uber y Lyft no pudieron acceder a mecanismos tradicionales de negociación colectiva debido a su condición de contratistas independientes y no de empleados directos de las empresas.

El reclamo de la sindicalización de los conductores en Illinois

Durante el debate legislativo, representantes de organizaciones que apoyan el proyecto argumentaron que los conductores necesitan una mayor capacidad de representación frente a las compañías tecnológicas.

Genie Kastrup, presidenta de SEIU Local 1 y una de las principales impulsoras de la iniciativa, afirmó al Chicago Sun-Times que muchos trabajadores sienten que perdieron poder de negociación en los últimos años.

Históricamente, los conductores de aplicaciones de viajes como Uber y Lyft no pudieron acceder a mecanismos tradicionales de negociación colectiva Gene J. Puskar - AP

“Muchos de ellos han visto que antes trabajaban 40 horas a la semana y ahora tienen que trabajar 80 horas para ganar lo que ganaban en 40”, afirmó.

Uno de los conductores que respaldó la propuesta es Mark Balentine, quien trabaja como conductor desde 2014. El hombre relató al medio que el año pasado intentó acceder a una promoción de Uber que garantizaba ingresos mínimos por completar una determinada cantidad de viajes.

Según explicó, realizó más recorridos de los exigidos por la empresa, pero nunca recibió el pago prometido porque la plataforma registró una cifra menor. El conductor participó de las gestiones realizadas en el Estado de la Pradera para apoyar la aprobación de la ley y celebró el resultado de la votación.

Críticas al proyecto de ley sobre Uber y Lyft en Illinois

La iniciativa también despertó cuestionamientos entre algunos legisladores y organizaciones sindicales. El representante estatal Dan Ugaste, republicano por Geneva, planteó dudas sobre cómo funcionará un esquema de negociación colectiva para personas que trabajan como contratistas independientes.

La nueva ley de Illinois modificaría las condiciones para conductores de aplicaciones de viajes compartidos Freepik

“¿Cómo sindicalizamos a personas que no son empleados, a personas que son sus propios contratistas independientes?”, señaló durante el debate legislativo.

Por otra parte, grupos laborales como AFSCME Council 31 expresaron dudas sobre el proyecto. Según el Chicago Sun-Times, estas organizaciones temen que este tipo de acuerdos pueda dificultar futuras discusiones para que los conductores accedan a beneficios reservados para empleados de tiempo completo, como cobertura médica o dental.