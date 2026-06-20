El plan de Chicago para duplicar los beneficios de SNAP: dónde quedan las 12 tiendas adheridas a la iniciativa

La iniciativa Link Match, en Chicago, tiene como objetivo apoyar a los residentes beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para que compren más alimentos frescos y saludables. Para ello, además de 44 mercados de agricultores, hay 12 tiendas de comestibles que aceptan y brindan cupones para duplicar el valor de determinadas compras.

Las tiendas en Chicago que dan beneficios a los usuarios de SNAP

El sitio web del programa Link Match explica que por cada dólar que los residentes de Chicago gasten de su tarjeta SNAP en establecimientos participantes, recibirán un cupón de US$1 que después podrán utilizar para comprar frutas y verduras.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, habla sobre la iniciativa Link Match

En el sitio web los beneficiarios pueden conocer todas las ubicaciones de mercados de agricultores y establecimientos de comestibles afiliados en Illinois. En el caso específico de Chicago, estas son las 12 ubicaciones de tiendas físicas:

Cermak Produce: McKinley Park. 3435 S Archer Ave, Chicago, IL 60608. Lunes a domingo de 7 a 21 hs.

McKinley Park. 3435 S Archer Ave, Chicago, IL 60608. Lunes a domingo de 7 a 21 hs. Cermak Produce: Pilsen. 1711 W Cermak Rd, Chicago, IL 60608. Lunes a domingo de 7 a 21 hs.

Pilsen. 1711 W Cermak Rd, Chicago, IL 60608. Lunes a domingo de 7 a 21 hs. Dill Pickle Food Co-op : 2746 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647. Lunes a domingo de 8 a 21 hs.

: 2746 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647. Lunes a domingo de 8 a 21 hs. Go Green Community Fresh Market: 1207 W 63rd St, Chicago, IL 60636. De lunes a viernes de 8.00 a 19.00 hs. Sábados y domingos de 10 a 18 hs.

1207 W 63rd St, Chicago, IL 60636. De lunes a viernes de 8.00 a 19.00 hs. Sábados y domingos de 10 a 18 hs. Jewel-Osco Belmont-Cragin: 2520 N Narragansett Ave, Chicago, IL 60639. Lunes a domingo de 6 a 00 hs.

Belmont-Cragin: 2520 N Narragansett Ave, Chicago, IL 60639. Lunes a domingo de 6 a 00 hs. Jewel-Osco Bronzeville: 443 E 34th St, Chicago, IL 60616. Lunes a domingo de 7 a 22 hs.

443 E 34th St, Chicago, IL 60616. Lunes a domingo de 7 a 22 hs. Jewel-Osco South Shore: 7530 S Stony Island Ave, Chicago, IL 60649. Lunes a domingo de 7 a 22 hs.

7530 S Stony Island Ave, Chicago, IL 60649. Lunes a domingo de 7 a 22 hs. Jewel-Osco Wicker Park: 1341 N Paulina St, Chicago, IL 60622. Lunes a domingo de 6 a 00 hs.

1341 N Paulina St, Chicago, IL 60622. Lunes a domingo de 6 a 00 hs. Mi Mexico: 2601 W 59th St, Chicago, IL 60629. Lunes a domingo de 7 a 21 hs.

2601 W 59th St, Chicago, IL 60629. Lunes a domingo de 7 a 21 hs. Morgan Mini Mart: 6600 S Morgan St, Chicago, IL 60621. Lunes a domingo de 9 a 19 hs.

6600 S Morgan St, Chicago, IL 60621. Lunes a domingo de 9 a 19 hs. One Stop Food: 4301 S Lake Park Ave, Chicago, IL 60653. Lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingos de 8 a 18 hs.

4301 S Lake Park Ave, Chicago, IL 60653. Lunes a sábado de 8 a 20 hs. Domingos de 8 a 18 hs. Save A Lot: West Garfield Park. 420 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624. Lunes a domingo de 8 a 21 hs.

Es importante que los beneficiarios conozcan los límites y condiciones del programa, ya que cada tienda acepta una cantidad limitada de cupones, usualmente entre US$5 y US$10 por visita. El monto puede consultarse directamente en el lugar.

Además, mientras el programa SNAP permite comprar productos como carne, aves, pescado, lácteos, panes y cereales, los cupones de Link Match se limitan a frutas, verduras, champiñones y plantas que producen alimentos.

Brandon Johnson destacó el alcance de programa Link Match para beneficiarios de SNAP en Chicago

A través de una publicación en redes sociales, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, sostuvo que la intención del programa Link Match es ayudar a los residentes de la ciudad a maximizar sus beneficios en la compra de alimentos frescos y saludables.

“Estamos comprometidos con proporcionar acceso a alimentos a todas nuestras comunidades”, escribió en la publicación de X que acompañó con el enlace del programa para que los interesados puedan obtener más información al respecto.

En la publicación, el alcalde de Chicago destacó los beneficios del programa Link Match X @ChicagosMayor

No solo en Chicago: beneficiarios de SNAP en todo Illinois pueden ser usar el programa Link Match

El programa Link Match no solo está disponible en Chicago. A lo largo de todo Illinois hay 26 supermercados y cooperativas, además de 125 mercados de agricultores, puestos de venta de productos agrícolas y otros negocios que aceptan las tarjetas de SNAP y entregan cupones.

Las tiendas participantes solo aceptan un número limitado de cupones de Link Match por compra Link Match

Según cifras oficiales, uno de cada seis habitantes de Illinois recibe beneficios de SNAP, pero no todos tienen acceso a alimentos frescos y cultivados localmente. Por esa razón, Link Match se conecta a los agricultores y a las tiendas de comestibles con las personas de bajos recursos.