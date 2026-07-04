El pueblo a cinco horas de Chicago que sorprende por sus playas de arena blanca y lagos impresionantes

Para disfrutar de paseos en bote, pescar, navegar por sus lagos, hacer senderismo o ciclismo, Charlevoix, ubicado en el norte de Michigan y a cinco horas de Chicago, es considerado una joya del país norteamericano. A lo largo de todo el año brinda actividades en sus playas de arena blanca, tres lagos y atracciones, entre ellas, casas que parecen hongos.

Charlevoix en Michigan, el destino junto a tres lagos que atrae a viajeros desde Chicago

En Michigan, de acuerdo con Visit Charlevoix, portal web de la Oficina de Convenciones y Visitantes, nunca se está más de seis millas (9,7 kilómetros) de un cuerpo de agua. Precisamente Charlevoix es uno de los mejores ejemplos con múltiples opciones para conocer, por lo que aseguran este lugar es el secreto mejor guardado del estado.

Vistas aéreas de Charlevoix, Michigan.

Aunque, según Travel + Leisure, este pueblo suele pasar desapercibido, es un gran destino para los amantes del agua, ya que cuenta con tres lagos:

Lago Charlevoix: ubicado en el extremo este, es el tercer lago interior más grande del estado.

ubicado en el extremo este, es el tercer lago interior más grande del estado. Lago Michigan: uno de los cinco grandes lagos de Estados Unidos.

uno de los cinco grandes lagos de Estados Unidos. Lago Round: ubicado en el centro, es un puerto natural de 300 acres (121 hectáreas).

Pero si lo que se busca es gozar de la playa, la recomendación es ir a Michigan Beach Park. Ubicado a orillas del Lago Michigan, brinda playas de arena blanca, puestas de sol y vistas al histórico faro de Charlevoix, que data de 1885.

También es posible visitar la isla más grande del Lago Michigan, Beaver Island, a la que se puede llegar a bordo de un ferry. Este lugar se puede recorrer en bicicleta y cuenta con diferentes restaurantes para disfrutar de comida y bebida.

Playas, reservas naturales y senderos para recorrer Charlevoix en el norte de Michigan

Uno de los mayores atractivos de Charlevoix, en Michigan, es su paisaje natural, que incluye playas, senderos, reservas y parques:

Reserva natural Nathan “Barry” Driggers: es un sistema de senderos de 1,5 millas (2,4 kilómetros con vistas al Lago Charlevoix.

es un sistema de senderos de 1,5 millas (2,4 kilómetros con vistas al Lago Charlevoix. Enji-Minozhiiyaamigak: este lugar, cuyo nombre significa “Hogar de la paz”, cuenta con media milla (800 metros) de senderos que conducen a una plataforma con vistas al lago y escaleras que bajan a la playa.

este lugar, cuyo nombre significa “Hogar de la paz”, cuenta con media milla (800 metros) de senderos que conducen a una plataforma con vistas al lago y escaleras que bajan a la playa. Reserva natural Little Sand Bay: está conformada por casi 1,5 millas (2,4 kilómetros) de costa del Lago Michigan con una playa poco profunda apta para nadar.

está conformada por casi 1,5 millas (2,4 kilómetros) de costa del Lago Michigan con una playa poco profunda apta para nadar. Reserva natural Raven Ridge: es una combinación de campos abiertos y laderas boscosas. Uno de los senderos conduce a un mirador con vista hacia el valle.

es una combinación de campos abiertos y laderas boscosas. Uno de los senderos conduce a un mirador con vista hacia el valle. Reserva natural Susan Creek: brinda acceso a prados húmedos, pantanos de fresno negro, estanques y bosques frondosos.

brinda acceso a prados húmedos, pantanos de fresno negro, estanques y bosques frondosos. Reserva natural Sleepy Hollow : el arroyo Sear Creek atraviesa esta reserva que tiene disponible una pequeña zona para acampar.

: el arroyo Sear Creek atraviesa esta reserva que tiene disponible una pequeña zona para acampar. Reserva natural George y Althea Petritz: es un hábitat natural para ciervos, pavos salvajes y otros animales. Además, desde sus playas se pueden contemplar las islas Garden, Hog y Squaw.

es un hábitat natural para ciervos, pavos salvajes y otros animales. Además, desde sus playas se pueden contemplar las islas Garden, Hog y Squaw. East Park: se ubica en el centro de la ciudad y ofrece numerosos festivales, espectáculos y eventos durante el verano y otoño.

se ubica en el centro de la ciudad y ofrece numerosos festivales, espectáculos y eventos durante el verano y otoño. Hoffman Park: ofrece vistas al canal del río Pine y al restaurante Weathervane construido por Earl Young. Cuenta con una zona de descanso para relajarse y observar los barcos que navegan por el canal.

En Charlevoix hay múltiples parques y reservas naturales Visit Charlevoix

Las casas hongo de Earl Young, el atractivo arquitectónico que distingue a Charlevoix

Más allá de los paisajes naturales, uno de los atractivos que hacen único a Charlevoix es la colección arquitectónica del constructor autodidacta Earl Young, quien desde 1919 y hasta la década de los 70, edificó más de dos docenas de obras con materiales locales.

La intención de Young, según Visit Charlevoix, era que las construcciones se integraran con el paisaje. Entre las más famosas están las conocidas como casas de gnomos, casas de hongo o casas de hobbits.

Uno de los atractivos en Charlevoix son las casas construidas por Earl Young Visit Charlevoix

Aunque la lista de las construcciones de Young es amplia, la llamada casa champiñón es una de las más famosas. Presenta un singular diseño de tejado que asemeja un hongo. No obstante, se especifica que todas las propiedades son privadas y no están abiertas al público, únicamente pueden admirarse desde afuera.

Qué ver en Charlevoix, desde Castle Farms hasta Beaver Island y Boyne Mountain

Charlevoix también cuenta con atractivos curiosos que amplían el recorrido más allá de sus playas y paisajes naturales. Uno de ellos es Castle Farms, un castillo construido en 1918 que funcionó primero como granja lechera, luego como sala de conciertos de rock y que hoy se utiliza como espacio para bodas y eventos.

Otro punto llamativo es el molde utilizado en 1976 para preparar una tarta de cerezas de 17.416 libras (7900 kilos), una pieza que recuerda una de las tradiciones más reconocidas de la región.

Charlevoix obtuvo el récord del pay de cereza más grande del mundo en 1976 Visit Charlevoix

En primavera, la ciudad se destacá por sus jardines en flor y su vegetación junto al lago. Durante el verano, las actividades al aire libre ganan protagonismo, con paseos en bote, jornadas de playa y baños en el lago.

En invierno, la nieve transforma el paisaje y abre paso a propuestas de temporada, como el esquí en Boyne Mountain, un complejo que cuenta con 60 pistas de descenso.