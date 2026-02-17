El enigma del Lac La Belle: el “barco fantasma” que ocultó un secreto de lujo por más de 150 años
Esta joya de Cleveland sobrevivió a un naufragio, se restauró y finalmente tuvo su fin debido a una tormenta colosal
- 4 minutos de lectura'
El Lac La Belle fue un lujoso vapor de pasajeros que desapareció en el siglo XIX y durante más de 150 años alimentó teorías y relatos sobre su destino. En las últimas horas, la información sobre el hallazgo de sus restos en el Lago Michigan no solo confirma su ubicación, sino que también revela un nivel de conservación excepcional que permite observar detalles arquitectónicos casi intactos.
Cuál fue el secreto del Lac La Belle por más de 150 años
El mayor misterio del Lac La Belle era, precisamente, el propio barco. Considerado uno de los vapores más elegantes de su época, destacaba por su lujo: alfombras de terciopelo, muebles de madera tallada y accesorios de cristal formaban parte de la experiencia a bordo, según Telemundo.
La embarcación se hundió en 1872 y durante más de un siglo no se tuvo certeza de su paradero. Sus restos fueron localizados frente a la costa de Wisconsin por el cazador de naufragios de Illinois Paul Ehorn.
Aunque el exterior del casco está cubierto por mejillones quagga y las estructuras superiores desaparecieron, el casco principal permanece erguido y en notable estado de conservación.
Los interiores de roble, protegidos por las frías aguas dulces del lago, se mantienen sorprendentemente intactos. Esa preservación es lo que distingue a este naufragio de muchos otros en la región.
Cómo fue el hallazgo y dónde se encontró el Lac La Belle
El barco fue encontrado a unos 200 pies (60 metros) de profundidad y aproximadamente 20 millas (32 kilómetros) de la costa, entre Racine y Kenosha, en Wisconsin, según CBS News.
Ehorn, integrante del grupo Shipwreck World, llevaba casi seis décadas buscando la nave, desde 1965. En 2022, gracias a una pista proporcionada por su colega Ross Richardson, logró delimitar la zona de búsqueda. Utilizando un sonar de barrido lateral, el equipo identificó el naufragio tras apenas dos horas de exploración.
Aunque el hallazgo ocurrió en 2022, el anuncio público se retrasó hasta completar un modelo tridimensional en video del barco. Las condiciones climáticas adversas y otros compromisos demoraron el regreso del equipo de buceo hasta el verano boreal siguiente.
El descubrimiento también marca la urgencia de documentar estos sitios históricos, ya que los mejillones quagga —una especie invasora— deterioran rápidamente la madera y los detalles estructurales de los naufragios en los Grandes Lagos.
Cómo es la historia del Lac La Belle y por qué se hundió
El Lac La Belle fue construido en 1864 en astilleros de Cleveland. Con 217 pies (66 metros) de eslora, inicialmente cubría rutas hacia el Lago Superior. Sin embargo, en 1866 sufrió un naufragio en el río St. Clair tras una colisión, detalló Univision.
En 1869 fue rescatado y completamente reconstruido. El 13 de octubre de 1872 zarpó desde Milwaukee rumbo a Grand Haven, transportando 53 pasajeros y tripulantes, además de un cargamento de cebada, cerdo, harina y whisky.
Dos horas después de iniciar el viaje, en medio de una fuerte tormenta, comenzó a entrar agua en el casco. Las olas apagaron las calderas y la embarcación quedó a merced del viento, que la arrastró hacia el sur. Cerca de las cinco de la mañana, el capitán ordenó arriar los botes salvavidas, y el barco terminó hundiéndose de popa.
Uno de los botes volcó en su trayecto hacia la costa, causando la muerte de ocho personas. Más de un siglo después, el hallazgo del Lac La Belle permite reconstruir con mayor precisión uno de los episodios marítimos más enigmáticos de los Grandes Lagos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Patatas moradas y rojas. Por qué el color es el factor más importante para la salud según una experta de Florida
Watchdog. La nueva táctica para vigilar al ICE y a la CBP con acceso total a centros de detención y archivos
Incluida la final. Se pueden comprar entradas por US$60 para todos los partidos del Mundial 2026
- 1
Trump exige la desmilitarización “total e inmediata” de Hamas para avanzar en la reconstrucción de Gaza
- 2
El capibara, el “CEO de la calma”: la regla de oro del animal que es amigo de todos y no le teme a nada
- 3
Chicago se moderniza y cambia la forma de emitir multas de tránsito: así funcionará ahora
- 4
Qué es el programa 287(g) del ICE: uno de los más temidos por las comunidades de migrantes en EE.UU.