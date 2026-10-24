En Illinois: reembolsos de hasta US$4000 por comprar autos eléctricos que se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre

Los residentes de Illinois pueden solicitar reembolsos de hasta 4000 dólares por comprar autos eléctricos nuevos o usados. El beneficio exige cumplir determinadas condiciones económicas y administrativas, además de contar con fondos disponibles.

Hasta cuándo se puede solicitar el reembolso por autos eléctricos en Illinois

Según informó la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el ciclo de solicitudes comenzó el 1° de agosto de 2026 y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre. El organismo dispone de una asignación de US$14 millones para el programa.

Los hogares de bajos ingresos pueden obtener US$4000, mientras que otros compradores elegibles reciben US$2000 Daimler AG - MediaPortal Daimler AG

Los compradores deberán enviar la solicitud dentro de los 180 días posteriores a la adquisición y durante el período habilitado. Ambos plazos deben cumplirse al mismo tiempo.

Además, el estado puede dejar de otorgar los beneficios antes del cierre del ciclo si se agotan los recursos destinados a esta iniciativa.

Quiénes pueden recibir los US$4000 por comprar un vehículo eléctrico en Illinois

El programa establece tres montos diferentes. La cantidad que recibirá cada beneficiario depende de sus ingresos y del tipo de vehículo adquirido:

US$4000: para los solicitantes de bajos ingresos que compren un automóvil completamente eléctrico, nuevo o usado.

para los solicitantes de bajos ingresos que compren un automóvil completamente eléctrico, nuevo o usado. US$2000: para los residentes elegibles que no cumplen los criterios de bajos ingresos y adquieren un auto eléctrico.

para los residentes elegibles que no cumplen los criterios de bajos ingresos y adquieren un auto eléctrico. US$1500: para quienes compren una motocicleta eléctrica que reúna los requisitos estatales.

La sección de preguntas frecuentes de EPA precisó que los solicitantes de bajos ingresos deben tener recursos familiares iguales o inferiores al 80% del ingreso mediano regional o del condado. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) establece los límites utilizados para esa clasificación.

Por otra parte, existe un límite económico general para acceder al programa. Los ingresos familiares no pueden superar el 500% del nivel federal de pobreza correspondiente al año fiscal estatal.

Requisitos para recibir el reembolso por la compra de autos eléctricos en Illinois

La Ley de Reembolsos para Vehículos Eléctricos de Illinois establece condiciones para los compradores y las unidades. Los principales requisitos son:

Residencia: el solicitante debe vivir en Illinois al momento de la compra y cuando recibe el dinero.

el solicitante debe vivir en Illinois al momento de la compra y cuando recibe el dinero. Precio: el vehículo no puede costar más de US$80.000 . El cálculo excluye impuestos, gastos de registro y determinados cargos adicionales, siempre que figuren por separado.

el vehículo . El cálculo excluye impuestos, gastos de registro y determinados cargos adicionales, siempre que figuren por separado. Concesionario: la operación debe realizarse en un establecimiento autorizado por la Secretaría de Estado de Illinois.

la operación debe realizarse en un establecimiento autorizado por la Secretaría de Estado de Illinois. Propiedad: el comprador debe mantener el automóvil a su nombre durante al menos 12 meses consecutivos y conservar su registro en Illinois.

el comprador debe mantener el automóvil a su nombre durante al menos y conservar su registro en Illinois. Beneficios anteriores: el solicitante no puede haber recibido otro reembolso de este programa durante los diez años anteriores.

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La normativa también excluye los autos híbridos y los híbridos enchufables. Los vehículos destinados a circular fuera de la vía pública y aquellos cuya velocidad máxima sea inferior a 45 millas por hora (72,4 kilómetros por hora) tampoco califican.

Los contratos de alquiler y leasing quedan fuera del beneficio. En cambio, los compradores pueden utilizar financiamiento para adquirir el automóvil, siempre que cumplan las demás exigencias.

Cómo solicitar el reembolso de Illinois antes del 31 de diciembre

Los interesados deben completar el formulario oficial disponible en la página del programa y enviar la documentación requerida.

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La agencia exige cuatro tipos de comprobantes:

Copia del contrato de compraventa firmado, factura o documento equivalente emitido por un concesionario de Illinois.

Prueba del pago o documentación del préstamo utilizado para adquirir el vehículo.

Copia del registro automotor de Illinois o permiso temporal entregado por el concesionario.

Formulario W-9 o W-8 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), según corresponda.

El trámite solo admite presentaciones por correo físico o servicios de mensajería, como USPS, FedEx o UPS. No se aceptan solicitudes por correo electrónico, fax ni entregas personales.

La fecha del matasellos determina el cumplimiento del plazo. Por ese motivo, la EPA recomendó acudir directamente a una oficina postal y solicitar un sello con la fecha de envío cuando se aproxima el vencimiento.

Existe una diferencia entre la reglamentación administrativa publicada por la Legislatura de Illinois y las condiciones vigentes del programa. El texto de la normativa todavía menciona un plazo anterior de 90 días.

Sin embargo, la agencia aclaró que las reformas legales establecieron 180 días y que la ley prevalece sobre las disposiciones reglamentarias anteriores.

Cómo se entregan los pagos y qué ocurre si la solicitud es rechazada

La agencia estatal prioriza las solicitudes de las personas de bajos ingresos. Después, utiliza el orden de los matasellos para evaluar las demás peticiones, siempre que queden fondos disponibles.

Los beneficiarios reciben el dinero mediante un cheque de papel emitido por la Oficina del Contralor de Illinois. El programa no realiza depósitos directos ni permite reservar anticipadamente una parte del presupuesto.

El solicitante puede consultar la emisión del pago en el sistema Vendor Payments del contralor estatal. Sin embargo, la EPA no ofrece actualizaciones individuales sobre el estado de cada expediente.

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes a la semana finalizada el 16 de octubre de 2026, el organismo recibió 599 solicitudes de bajos ingresos y otorgó 492 reembolsos a ese grupo. Para los demás aspirantes, registró 491 pedidos y todavía no informó pagos adjudicados.

Si la solicitud resulta rechazada por falta de documentación, el interesado puede presentar nuevamente los elementos requeridos, siempre dentro de los plazos permitidos. La nueva presentación ocupa otra posición en la lista de evaluación.

Ante una denegación por falta de elegibilidad o un posible error administrativo, el afectado puede presentar una apelación ante el director de la EPA. La Sección 275.250 de la normativa estatal establece un plazo de 30 días desde el envío de la notificación de rechazo para iniciar ese procedimiento.

Otros incentivos para autos eléctricos y el costo de compra en Illinois

El Chicago Sun-Times señaló que el programa de Illinois continúa después de la eliminación de los créditos fiscales federales de hasta US$7500 para automóviles eléctricos nuevos, que finalizaron en septiembre de 2025.

Los incentivos estatales para comprar autos eléctricos representan una alternativa frente al fin de esa asistencia federal. En Illinois, el reembolso depende de los recursos familiares y de la disponibilidad del presupuesto asignado.

El medio también informó que la empresa eléctrica ComEd ofrece reembolsos de entre US$750 y US$2000 para instalar determinados cargadores domésticos de nivel 2. Las cantidades dependen de los ingresos del solicitante y de las condiciones del programa de la compañía.