Avanza una nueva ley para bicicletas eléctricas y scooters: licencia obligatoria si superan 28 mph en Illinois

El estado de Illinois avanza en la actualización de su marco normativo sobre transporte personal eléctrico con el Proyecto de Ley del Senado 3336. La iniciativa propone cambios en el Código de Vehículos para incorporar reglas específicas sobre bicicletas eléctricas, scooters y otros dispositivos similares.

Cambios en licencias y requisitos para vehículos de alta velocidad en Illinois

El texto de la SB 3336 busca introducir definiciones legales diferenciadas para cada tipo de vehículo, con el fin de separarlos de los automotores tradicionales. También contempla normas sobre edad mínima, circulación y condiciones técnicas según las capacidades de cada dispositivo.

Una nueva iniciativa legislativa en Illinois busca regular el creciente uso de vehículos eléctricos personales de alta velocidad

Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación de dispositivos capaces de superar las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora). Estos vehículos, que hasta ahora no tenían un encuadre claro, pasarían a ser considerados como ciclos impulsados por motor.

Quienes conduzcan este tipo de unidades deberán contar con:

Licencia de conducir

Título de propiedad

Seguro obligatorio

La normativa también busca establecer restricciones de circulación en determinados espacios. Entre las limitaciones, se incluye la prohibición de circular por:

Veredas

Ciclovías

Senderos destinados a bicicletas

Autopistas de alta velocidad y rutas interestatales

Estos dispositivos de alta velocidad tendrán prohibido circular por aceras, carriles para bicicletas y senderos para bicicletas Foto ilustrativa generada con IA

Reglas para scooters, monopatines y otros dispositivos eléctricos de Illinois

Para los vehículos de menor potencia, el proyecto busca establecer una edad mínima de 16 años para su uso. Esta categoría incluye scooters eléctricos, monopatines y uniciclos.

Los dispositivos no requerirán licencia de conducir, pero deberán respetar restricciones de circulación. No podrán utilizarse en aceras ni en vías con límites superiores a 35 millas por hora (56 kilómetros por hora), salvo que exista infraestructura específica para bicicletas.

El texto de la propuesta legislativa también busca establecer límites de velocidad más reducidos para ciertos dispositivos, como los scooters de baja velocidad, cuya velocidad máxima permitida se disminuye a 10 millas por hora (16 kilómetros por hora).

Normativa para bicicletas eléctricas según su clasificación

La legislación mantiene el sistema de tres clases de bicicletas eléctricas, que ya se aplica en gran parte de EE.UU.

Cada categoría tendrá condiciones específicas de uso:

Clase 1 : el motor proporciona asistencia solo cuando el conductor está pedaleando y deja de funcionar cuando la bicicleta alcanza las 20 millas por hora (32 kilómetros por hora). El proyecto de ley busca establecer una edad mínima de 15 años para el uso de estos vehículos.

: el motor proporciona asistencia solo cuando el conductor está pedaleando y deja de funcionar cuando la bicicleta alcanza las 20 millas por hora (32 kilómetros por hora). El proyecto de ley busca establecer una para el uso de estos vehículos. Clase 2 : el motor puede usarse exclusivamente para propulsar la bicicleta, sin necesidad de pedalear, pero no es capaz de proporcionar asistencia cuando se alcanza una velocidad de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora). Al igual que la clase 1, se buscará establecer una edad mínima de 15 años para su utilización.

: el motor puede usarse exclusivamente para propulsar la bicicleta, sin necesidad de pedalear, pero no es capaz de proporcionar asistencia cuando se alcanza una velocidad de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora). Al igual que la clase 1, se buscará establecer una para su utilización. Clase 3: el motor asiste solo cuando el conductor pedalea y deja de funcionar cuando la bicicleta llega a las 28 millas por hora (45 kilómetros por hora). Esta clase deberá estar equipada obligatoriamente con un velocímetro y se requerirá tener al menos 16 años para su uso.

También se regularán aspectos como el transporte de pasajeros. Los menores de 18 años solo podrán llevar acompañantes si existe un vínculo familiar directo, como hermanos o hijos.

Además, el proyecto de ley busca otorgar facultades a las autoridades para retener dispositivos utilizados de forma indebida. También se prevén campañas de educación y actualizaciones en los materiales de formación vial.

Los operadores de cualquier dispositivo de micromovilidad eléctrica (como e-scooters o monopatines eléctricos) deben tener al menos 16 años Canva

Cuándo entraría en vigor la nueva ley sobre bicicletas eléctricas en Illinois

El proyecto de ley SB 3336 se encuentra actualmente en estado “Engrossed”, lo que significa que ya ha sido aprobado por una de las dos cámaras legislativas. El Senado de Illinois aprobó por unanimidad la normativa el 15 de abril.

Tras su éxito en el Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Representantes de Illinois, donde tuvo su primera lectura el mismo 15 de abril y fue referido al Comité de Reglas. Hasta la última actualización de los registros, el proyecto mostró una progresión del 50%.

En caso de recibir aprobación en ambas cámaras, el texto será enviado al gobernador J.B. Pritzker para su firma definitiva.

La fecha establecida para su entrada en vigor es el 1° de julio de 2027. A partir de ese momento, comenzarían a aplicarse las nuevas disposiciones en todo el estado.