Gia Biagi, secretaria de Transporte de Illinois: “Esperamos instalar muchas estaciones de carga de vehículos eléctricos”

Illinois inauguró su primera estación de carga rápida para vehículos eléctricos con financiamiento del programa federal NEVI en la localidad de Casey. En ese marco, Gia Biagi, secretaria de Transporte del estado, expresó sus intenciones de ampliar esta red en los próximos meses.

Gia Biagi anticipa nuevas estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en Illinois

La secretaria de Transporte, Gia Biagi, lideró el acto oficial de apertura junto a líderes comunitarios en la gasolinera Mach 1. En el evento, la funcionaria destacó la relevancia estratégica del proyecto para el futuro económico y ambiental de las comunidades rurales.

Gia Biagi, secretaria de Transporte, encabezó el evento en Casey IDOT

“Estos nuevos cargadores representan un paso importante para hacer realidad los objetivos de vehículos eléctricos del gobernador", afirmó, según un comunicado. Asimismo, subrayó que la iniciativa conecta a los pueblos de Illinois con una red nacional de estaciones de carga.

Por otro lado, la funcionaria destacó el fuerte interés de las zonas rurales por este tipo de infraestructura de carga. “Parte del interés más fuerte que vemos proviene de áreas rurales que ven el beneficio de que los viajeros se detengan en sus ciudades”, explicó.

Además, destacó que los visitantes cargan sus baterías y consumen productos en las tiendas y negocios locales. Por ello, demostró su intención de ampliar la red en el corto plazo: “Esperamos agregar muchos más en todo el estado en las próximas semanas y meses”, concluyó Biagi.

Programa NEVI en Illinois: US$23,5 millones para 29 proyectos y 140 puertos de carga

El programa estatal NEVI busca acelerar la adopción de autos eléctricos con nuevos cargadores de alta velocidad. El Departamento de Transporte de Illinois (IDOT, por sus siglas en inglés) administra estos recursos federales de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos.

El objetivo principal del gobernador J.B. Pritzker consiste en contar con un millón de vehículos eléctricos en las carreteras para el año 2030. El estado aspira a convertirse en líder nacional en la fabricación y el despliegue de esta tecnología.

IDOT anunció la entrega de 23,5 millones de dólares para la tercera ronda de financiamiento de este proyecto estatal. Los fondos permiten la construcción de 29 nuevos proyectos a lo largo del sistema de autopistas interestatales actualmente.

Las estaciones financiadas en Illinois permiten cargar un vehículo eléctrico en 30 minutos Freepik

Cada nueva ubicación deberá contar con al menos cuatro puertos de carga rápida de corriente continuaiamente. Estas máquinas cargan un vehículo sin carga en menos de 30 minutos. La inversión total en las tres primeras rondas del programa NEVI alcanzó la cifra de US$67,2 millones. El gobierno ya otorgó subsidios de forma condicional para un total de 91 estaciones y 489 puertos de carga.

Específicamente en Casey, el proyecto instaló cuatro cargadores rápidos gracias a una subvención de US$854.641. Esta obra resultó de la colaboración entre las empresas Phillips 66, Meyer Oil y Electrify America en la zona.

Dónde estarán las nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos en Illinois

La cuarta ronda de subvenciones NEVI cerró su período de solicitudes con una oferta de financiamiento cercana a los US$30 millones. Las autoridades estatales anunciarán las ubicaciones seleccionadas para estos nuevos proyectos a finales de agosto de este año.

Sin embargo, de acuerdo con la autoridad estatal, las estaciones nuevas aparecerán en condados estratégicos como:

Champaign

Cook

Kane

LaSalle

Lee

Sangamon

St. Clair

Will

Por ejemplo, la ciudad de Aurora recibirá US$1.350.295 para la instalación de cargadores en su centro urbano. El condado de Cook contará con puertos de carga en la Biblioteca Memorial de Arlington Heights y en la villa de Oak Park.

Como parte de la cuarta ronda de subvenciones del proyecto NEVI en Illinois, el gobernador JB Pritzker colocará estaciones de carga rápida en lugares estratégicos del estado Archivo

Asimismo, la ciudad de Urbana en el condado de Champaign también tendrá una estación nueva en el hotel AmericInn by Wyndham próximamente. El subsidio para este proyecto específico asciende a los US$641.600, según los datos oficiales que publicó el Departamento.

Otras localidades beneficiadas incluyen a Ottawa, Dixon, Springfield y Lebanon con proyectos que superan los US$600 mil cada uno. En el condado de Will, una estación en Mokena recibirá una inversión de US$1.339.515 para su construcción.