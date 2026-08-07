Illinois abrió un reembolso de hasta US$4000 para comprar un carro eléctrico nuevo o usado: quiénes califican

Illinois inició un nuevo ciclo de incentivos económicos para fomentar la transición hacia la movilidad sostenible entre sus residentes. La Agencia de Protección Ambiental de Illinois (IEPA, por sus siglas en inglés) administra este programa de reembolsos, que busca reducir el costo de adquisición de vehículos eléctricos con cero emisiones.

Reembolso de autos eléctricos en Illinois: montos de US$2000 y US$4000

La iniciativa ofrece un pago directo de 4000 dólares para las personas que cumplen con el criterio de bajos ingresos. Para recibir el monto máximo, el ingreso familiar del solicitante no debe superar el 80% del ingreso medio regional o del condado, según los límites establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. .

El beneficio abarca tanto a los autos eléctricos nuevos como a los usados de segunda mano Archivo

Además, todos los participantes, incluidos quienes accedan al reembolso de US$2000, deben permanecer por debajo del 500% del nivel federal de pobreza.

De acuerdo con el sitio web oficial de la IEPA, el programa también contempla un beneficio de US$1500 para quienes adquieren una motocicleta eléctrica nueva o usada. Estos fondos provienen de una asignación estatal de 14 millones de dólares para el año fiscal estatal 2027, que termina el 30 de junio de ese año.

La entrega de los cheques depende de la disponibilidad de recursos en el fondo específico del programa. La IEPA prioriza las solicitudes de personas consideradas de bajos ingresos. Los demás expedientes se procesan posteriormente según la fecha del sello postal y únicamente si quedan fondos disponibles.

El reembolso aplica tanto para vehículos nuevos como para unidades de segunda mano. Esta flexibilidad permite que más ciudadanos accedan a tecnologías limpias sin importar el año de fabricación del auto eléctrico.

Quiénes califican para el reembolso de Illinois para vehículos eléctricos

Los beneficiarios deben residir en Illinois al momento de comprar el vehículo y cuando se emita el reembolso, además de mantener la unidad registrada en el estado durante los 12 meses posteriores a la adquisición.

Solo personas físicas pueden participar en esta convocatoria, lo que excluye a empresas, organizaciones y entes gubernamentales.

El precio de venta del vehículo no debe superar los US$80.000 antes de impuestos y cargos administrativos. Asimismo, el comprador tiene la obligación de adquirir la unidad en un concesionario con licencia vigente en el estado.

Por otra parte, los ingresos familiares del solicitante no pueden exceder el 500% del nivel federal de pobreza. Además, el interesado no debe haber recibido este incentivo en los diez años previos a la fecha actual.

El monto de la compra del auto no debe superar los US$80.000 antes de agregarle los impuestos para poder aplicar al beneficio

No obstante, el dueño del vehículo debe conservar la propiedad de la unidad por un periodo mínimo de 12 meses consecutivos. El incumplimiento de este plazo de posesión invalida el derecho a conservar el dinero recibido.

La ley prohíbe la entrega de reembolsos para vehículos que ya recibieron este beneficio con anterioridad. El sistema de la agencia utiliza el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) para evitar duplicaciones en los pagos.

Cómo solicitar el reembolso para autos eléctricos ante la IEPA

El periodo de recepción de documentos comenzó el 1 de agosto de 2026 y concluye el 31 de diciembre. Los interesados deben enviar su solicitud por correo postal dentro de los 180 días posteriores a la compra.

El expediente completo requiere una copia del contrato de venta emitido por el distribuidor autorizado local. El solicitante también debe adjuntar el comprobante de pago total o los documentos del préstamo financiero.

Una nueva iniciativa legislativa en Illinois busca regular el creciente uso de vehículos eléctricos personales de alta velocidad

La agencia exige el registro del vehículo en Illinois o el permiso temporal que el concesionario entrega al cliente. En ese marco, es indispensable incluir un formulario IRS W-9 o W-8 debidamente completado para procesar el pago.

Los formularios de solicitud oficiales están disponibles en el sitio web de la IEPA en inglés y español. La autoridad recomienda el uso de un correo certificado para obtener un comprobante de entrega del paquete de documentos.