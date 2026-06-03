Espera la firma de Pritzker: qué dice la ley SB 2427 que regula un hábito común en las escuelas de Illinois

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación durante la jornada escolar está cada vez más cerca de quedar restringido en las escuelas de Illinois. Tras la aprobación legislativa del proyecto de ley SB2427, la iniciativa aguarda la firma del gobernador J.B. Pritzker, quien ya expresó públicamente su respaldo a la medida.

Illinois avanza hacia nuevas restricciones para los celulares en las escuelas

Según el texto aprobado por la Asamblea General de Illinois, todas las juntas escolares deberán adoptar e implementar una política sobre dispositivos de comunicación inalámbrica antes del inicio del ciclo lectivo 2027-2028.

La nueva regulación aprobada por la Asamblea General de Illinois posee un alcance integral sobre el sistema educativo del estado Gov JB Pritzker

La norma alcanza a escuelas públicas, chárter y otros sistemas educativos contemplados por el Código Escolar estatal. La legislación define como “tiempo escolar” todo el período que los estudiantes permanecen en el campus durante la jornada regular, desde la hora oficial de llegada hasta la salida.

Esto incluye las clases, los recreos, los almuerzos y los períodos de transición entre una actividad y otra. Quedan excluidas las actividades extracurriculares realizadas antes o después del horario habitual y las experiencias de aprendizaje desarrolladas fuera del campus.

La ley también establece una definición amplia de dispositivo de comunicación inalámbrica. Dentro de esta categoría se incluyen:

Teléfonos celulares

Tablets

Computadoras portátiles

Dispositivos de videojuegos

Relojes inteligentes y gafas inteligentes con capacidad de comunicación

No obstante, quedan excluidos los equipos proporcionados o exigidos por las propias escuelas para fines educativos.

El respaldo de Pritzker a la prohibición del uso de celulares en las escuelas

En un comunicado difundido el 31 de mayo, el gobernador celebró la aprobación legislativa y anticipó su intención de convertir la iniciativa en ley.

De acuerdo con la declaración oficial de la oficina del gobernador, Pritzker sostuvo que tanto padres como educadores conocen los efectos negativos que pueden generar el exceso de tiempo frente a pantallas y el uso de redes sociales en los niños. También señaló que estos dispositivos suelen provocar interrupciones dentro de las aulas.

En el mismo comunicado, el mandatario destacó que el apoyo bipartidista obtenido por la propuesta refleja la preocupación de familias y docentes de todo el estado. Además, agradeció el trabajo de la representante Michelle Mussman y de la senadora Cristina Castro, impulsoras de la iniciativa.

Asimismo, agregó que espera promulgar la normativa para convertir en ley lo que describió como “protecciones vitales” para los estudiantes.

Excepciones permitidas para el uso de celulares en Illinois

Las escuelas de Illinois no podrán impedir el uso de teléfonos u otros dispositivos cuando resulten necesarios por razones médicas determinadas por un profesional de la salud, un asistente médico o un profesional de enfermería autorizado. En esos casos, los estudiantes podrán utilizarlos únicamente conforme a las indicaciones correspondientes.

La prohibición de Illinois para el uso de celulares en las escuelas contempla ciertas excepciones Freepik

También se permitirá su uso cuando sea necesario para cumplir con:

Programas de educación individualizada.

Planes de adaptación establecidos bajo la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973.

Órdenes médicas.

Otros planes formales de adaptación educativa.

Otra excepción contempla a alumnos que actúan regularmente como cuidadores de familiares y necesitan mantener determinados canales de comunicación. Asimismo, podrán utilizarse dispositivos cuando así lo exijan otras leyes estatales o federales.