Es oficial: todas las leyes aprobadas en Illinois que JB Pritzker celebró esta semana

La última semana legislativa dejó una serie de avances en Illinois que cuentan con el respaldo del gobernador JB Pritzker. Las normas van desde restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas hasta nuevas protecciones para la privacidad de los registros médicos relacionados con abortos, además de medidas de seguridad en redes sociales para menores.

JB Pritzker y las leyes para limitar el uso de celulares en las escuelas de Illinois

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina del gobernador fechado el 31 de mayo, JB Pritzker celebró la aprobación del proyecto SB2427, que restringe el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar y obliga a los distritos escolares y escuelas chárter a adoptar políticas específicas sobre los dispositivos.

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La normativa establece que, antes del inicio del ciclo lectivo 2027-2028, cada junta escolar y cada escuela chárter deberá implementar una política formal sobre el uso de estos dispositivos. Además, las reglas y las respuestas administrativas ante posibles infracciones deberán publicarse en los manuales estudiantiles cuando existan.

Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan:

Obligatoriedad de una política de uso de dispositivos inalámbricos en escuelas públicas y chárter.

en escuelas públicas y chárter. Publicación de las normas en los manuales estudiantiles y sitios web oficiales.

Excepciones específicas para determinados usos durante el horario escolar.

Prohibición de aplicar multas , tarifas, suspensiones , expulsiones o intervención policial para hacer cumplir la medida.

, tarifas, , expulsiones o intervención policial para hacer cumplir la medida. Protección legal para escuelas y personal educativo en caso de daños a los dispositivos almacenados de buena fe conforme a la política adoptada.

Al referirse a la iniciativa, Pritzker sostuvo que los padres y educadores conocen el impacto que pueden tener el tiempo excesivo frente a las pantallas y las redes sociales en los menores.

Illinois fortalece la privacidad de los registros médicos relacionados con abortos

Otra de las medidas celebradas por el gobernador fue la aprobación de la HB5295, destinada a reforzar la protección de los registros médicos vinculados con servicios de aborto legales dentro de Illinois.

Según informó la oficina del mandatario el 31 de mayo, la propuesta busca impedir que determinadas entidades fuera del estado accedan a información médica privada de pacientes que hayan recibido atención relacionada con la interrupción legal del embarazo.

Con la ley HB 5295, Illinois bloqueará el acceso de entidades fuera del estado a los historiales clínicos de pacientes que hayan recibido atención de interrupción legal del embarazo DREW ANGERER - AFP

Entre los aspectos centrales se incluyen:

Nuevas definiciones sobre información privada de salud y entidades cubiertas por la legislación.

Restricciones a la divulgación de información codificada de pacientes hacia proveedores o instituciones ubicadas fuera de Illinois.

hacia proveedores o instituciones ubicadas fuera de Illinois. Desarrollo de capacidades tecnológicas para reforzar la segregación y protección de datos médicos.

Garantías para que los pacientes mantengan el control sobre la circulación de su información sanitaria.

Entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2027.

En el comunicado oficial, JB Pritzker explicó que, desde la revocación del precedente federal de Roe v. Wade, distintos actores fuera del estado intentaron utilizar mecanismos legales para sancionar a mujeres que recurrieron a abortos.

Leyes de seguridad en redes sociales para menores impulsadas por Illinois

Este 1° de junio, la oficina del gobernador anunció la aprobación de la denominada Children’s Online Social Media Safety Act, una legislación que obliga a las grandes plataformas tecnológicas a adoptar medidas adicionales para proteger a menores de edad en internet.

La propuesta incorpora nuevas exigencias para operadores de plataformas digitales y fabricantes de dispositivos conectados a internet. El objetivo es establecer mecanismos que permitan identificar rangos etarios y aplicar configuraciones de privacidad adecuadas para usuarios menores de 18 años.

La ley Children’s Online Social Media Safety Act exigirá a las grandes plataformas tecnológicas aplicar configuraciones estrictas de privacidad por defecto para menores de 18 años Shutterstock - Shutterstock

Entre las disposiciones más relevantes figuran:

Solicitud obligatoria de una señal de rango etario cuando un usuario descargue o utilice determinadas plataformas.

Reconocimiento de esa señal como indicador válido para determinar si el usuario es menor de edad.

Limitación del uso de los datos recopilados para verificar la edad.

Configuraciones de privacidad predeterminadas para menores.

Posibilidad de que padres o tutores modifiquen ciertos parámetros de privacidad.

Fiscalización y aplicación de la ley por parte de la Fiscalía General de Illinois.

Entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2028.

El gobernador sostuvo que los padres deben tener la misma confianza en la seguridad digital de sus hijos que la que tienen cuando los envían a la escuela o a un parque.

También destacó que la legislación representa un avance importante para proteger la privacidad de los menores, reducir los efectos negativos de las redes sociales sobre la salud física y mental y prevenir estafas financieras dirigidas a jóvenes.

JB Pritzker celebró un nuevo presupuesto equilibrado para Illinois

Además de las iniciativas legislativas específicas, el gobernador destacó la aprobación del presupuesto estatal para el año fiscal 2027, que asciende a 55.900 millones de dólares.

Según la información difundida por la oficina del gobernador, el plan financiero busca mantener la estabilidad fiscal mientras impulsa medidas destinadas a reducir costos para las familias trabajadoras.

El presupuesto aprobado de 55.900 millones de dólares marca el octavo año consecutivo en que el estado de Illinois presenta un balance fiscal equilibrado Gov JB Pritzker

Medidas de alivio económico para las familias

Suspensión durante seis meses del incremento anual del impuesto estatal sobre combustibles.

Vacaciones fiscales para compras escolares entre el 7 y el 16 de agosto de 2026.

Inversión cercana a los 100 millones de dólares para asistencia alimentaria.

Dentro de ese paquete alimentario se incluyen:

US$70 millones para el programa FRESH.

US$17,5 millones destinados a desayunos y almuerzos escolares gratuitos.

US$12 millones para ampliar el acceso a alimentos frescos en zonas con escasa oferta comercial.

Programas de vivienda

US$250 millones para nuevas iniciativas de vivienda asequible.

US$100 millones para infraestructura vinculada a viviendas de ingresos medios.

US$100 millones para programas habitacionales administrados por agencias estatales.

US$50 millones para asistencia destinada a compradores de vivienda.

Inversión educativa

US$350 millones adicionales para la fórmula de financiamiento educativo basada en evidencia.

US$721,6 millones para mantener el Programa de Ayuda Monetaria para estudiantes.

Acceso a la atención médica

US$5 millones adicionales para el programa de alivio de deuda médica.

Según destacó el gobernador, el presupuesto fue diseñado con el objetivo de ampliar la asequibilidad para los habitantes del estado, sostener la disciplina fiscal y fortalecer sectores clave como educación, vivienda y salud.

Pritzker afirmó que el plan se apoya en siete años de estabilidad financiera y busca acompañar a las familias en distintas etapas de la vida, desde quienes buscan ayuda para acceder a estudios superiores hasta quienes necesitan asistencia para afrontar deudas médicas o comprar una vivienda.