J.B. Pritzker vuelve a insistir: la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas de Illinois

A un año de recibir el rechazo de un proyecto similar en la Asamblea General, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, volvió a insistir en el Discurso del Estado del estado por la aprobación de una ley que prohíba el uso de celulares en las escuelas. La versión de este año requeriría la implementación desde el comienzo del día escolar hasta la última campana.

La semana pasada, el gobernador brindó el Discurso del Estado del Estado y enfatizó la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley del Senado 2427 de la Asamblea General.

Esta norma exigiría que cada distrito escolar público y escuela con licencia adopte una política que prohíba a los estudiantes de primaria y secundaria usar teléfonos celulares. La medida se aplicaría desde el comienzo del día escolar hasta el final del turno.

Las escuelas privadas no estarían obligadas a implementar una prohibición telefónica en virtud del proyecto de ley. Los puntos más importantes son:

Implementación: todas las juntas escolares y escuelas autónomas deben adoptar e implementar la política a más tardar en el año escolar 2026-2027. Será necesario solicitar retroalimentación de profesores, estudiantes, padres y administradores.

todas las juntas escolares y escuelas autónomas deben adoptar e implementar la política a más tardar en el Será necesario solicitar Restricción General: la norma debe, como mínimo, prohibir que los estudiantes utilicen dispositivos de comunicación inalámbrica durante el tiempo de instrucción , excepto en casos específicos.

la norma debe, como mínimo, , excepto en casos específicos. Almacenamiento: las escuelas deben proporcionar pautas para el depósito seguro y accesible de estos dispositivos dentro del edificio escolar durante las horas de clase.

“Se está haciendo un daño real y está interfiriendo con nuestra capacidad de dar a los niños el ambiente educativo más productivo posible. Es hora de sacar los teléfonos celulares del aula”, expresó durante su exposición.

En Illinois: excepciones contempladas por la ley que busca eliminar el uso de celulares en las escuelas

La ley establece que la política no puede prohibir el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

Fines educativos: cuando un profesor o instructor autoriza su uso para propósitos pedagógicos.

cuando un profesor o instructor autoriza su uso para propósitos pedagógicos. Emergencias: en situaciones de emergencia o respuesta a una amenaza inminente para la salud o seguridad.

en situaciones de emergencia o respuesta a una amenaza inminente para la salud o seguridad. Salud y necesidad médica: si un médico, asistente médico o enfermero especializado determina que el dispositivo es necesario para la gestión de la atención en materia de salud o el bienestar del estudiante.

si un médico, asistente médico o enfermero especializado determina que el dispositivo es necesario para la o el bienestar del estudiante. Planes de apoyo: para cumplir con un Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) , un plan bajo la Sección 504 o cualquier otro de acomodación escrito.

para cumplir con un , un plan bajo la Sección 504 o cualquier otro de acomodación escrito. Aprendizaje de idiomas: cuando el dispositivo sea necesario para que los estudiantes que aprenden inglés accedan a los materiales de aprendizaje.

En esa línea, el proyecto prohíbe explícitamente que las escuelas apliquen esta política mediante multas, cargos monetarios o el despliegue de oficiales de recursos escolares (SRO) o agentes de la ley local. También, en lo que respecta a la transparencia y revisión, exige:

Publicación: las escuelas deben colocar la política en su sitio web . Si no tienen uno, deben entregar una copia física a los padres o tutores de cada estudiante inscrito.

las escuelas deben colocar la política en su . Si no tienen uno, deben entregar una copia física a los padres o tutores de cada estudiante inscrito. Evaluación: la efectividad debe revisarse al menos cada tres años para realizar las verificaciones necesarias.

J.B. Pritzker vuelve a insistir: qué pasará con el proyecto en Illinois

A diferencia del proyecto de este año, la propuesta presentada en 2025 solo se centraba en prohibir los teléfonos durante el tiempo de instrucción. La medida no se aprobó en 2025 porque la legislatura no la terminó de pasar antes de que venciera la sesión, pese a que contaba con el apoyo suficiente.

En cuanto al futuro de la nueva propuesta, ahora se encuentra en la Cámara de Representantes y colocada en el calendario para su segunda lectura. Si bien ya recibió la aprobación en el Senado, debe ser aprobada en este recinto antes de que Pritzker pueda firmarla.

De aprobarse, Illinois se uniría a una gran cantidad de estados que restringen el uso de los celulares en las escuelas. Según AP, 35 jurisdicciones tenían leyes que limitaban estas acciones en las escuelas en agosto de 2025.

Además, a nivel nacional, aproximadamente siete de cada 10 maestros opinan que las distracciones de los estudiantes por el teléfono celular son un problema importante, según el Pew Research Center.