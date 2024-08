Esta es la ley de Illinois que protege a los artistas y empresas de un nuevo fenómeno de la tecnología

El Senado de Illinois aprobó el proyecto legislativo que impide el uso de imágenes, voces y semejanzas de los artistas sin su consentimiento. El gobernador JB Pritzker promulgó la ley HB 4875 basada en la Ley de Derecho a la Publicidad de 1999. Esta permite a los músicos y sellos discográficos demandar a todos aquellos que difundan réplicas digitales producidas por inteligencia artificial.

Según el comunicado de prensa de la Asamblea General de Illinois, se entiende por “réplica digital” una “representación electrónica creada de la identidad de un individuo real utilizando una computadora, algoritmo, software, herramienta, inteligencia artificial u otra tecnología. Esta se fija en una grabación de sonido u obra audiovisual en la que ese individuo en realidad no actuó ni apareció”.

JB Pritzker aprobó esta ley que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2025 (AP Photo/Evan Vucci, File) Evan Vucci - AP

La senadora Mary Edly-Allen, una de las principales impulsoras de este proyecto, expresó en un comunicado que en los últimos años se vio una explosión del contenido generado a partir de la Inteligencia Artificial (IA), los cuales en su mayoría fueron producidos y distribuidos sin autorización. Por otro lado, esta agregó que si bien las IA son una herramienta poderosa, era necesario establecer límites para cuidar a los artistas y al público en general. El texto entra en vigor el 1° de enero de 2025.

Los denominados deepfakes se convirtieron en un factor de conflicto en la industria musical, provocando preguntas y temores acerca de la autenticidad de las piezas producidas. Por otro lado, estas creaciones con IA plantean nuevos desafíos para los artistas, a pesar de la preocupación de que su trabajo y sus voces sean explotados de manera engañosa.

La inteligencia artificial tiene la capacidad de recrear las bases musicales o las voces de los artistas con mucha precisión

La productora de música dance y miembro del consejo de administración de la Academia de Grabación de Chicago, Dani Deahl, dijo: “como artista independiente, cada canción que hago es un pedazo de mi alma”. Además, agregó: “el Proyecto de Ley 4875 no es solo una ley, es un escudo que protege esa alma de ser imitada y monetizada por una IA no autorizada. Garantiza que nuestras identidades sigan siendo exclusivamente nuestras”.

Este fue el primer paso en la lucha sobre las protecciones relacionadas con la IA para los artistas. Esto se debe a que la rápida difusión y crecimiento de los deepfakes no solo son una problemática estatal, sino en Estados Unidos en general. Con respecto a este tema, un grupo de miembros del Congreso nacional busca impulsar en todo el país la Ley No Fakes, con la finalidad de evitar este tipo de conflictos.

Los deepfakes no solo son una problemática estatal, sino en Estados Unidos en general Shutterstock - Shutterstock

Según Tech Policy Press, el senador de Delaware y principal impulsor de la Ley No Fakes, Chris Coons, dijo: “Este proyecto de ley protegería a las personas de que sus imágenes, voces o semejanzas se utilicen para crear réplicas digitales que digan o hagan cosas que nunca aceptaron o que nunca dirían”.

“El proyecto de ley logra este amplio objetivo de dos maneras: responsabilizando a las personas y empresas si producen una réplica digital no autorizada de la imagen o semejanza de la voz de un individuo y responsabilizando a las plataformas si alojan o distribuyen una réplica digital no autorizada si la plataforma sabe que la persona representada no la autorizó”, cerró el senador.

LA NACION