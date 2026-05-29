La ley de JB Pritzker contra OpenAI, Anthropic y otras empresas de IA: “Necesitamos protección”

El estado de Illinois avanza hacia una regulación más estricta sobre el desarrollo y control de la inteligencia artificial en Estados Unidos. La Legislatura estatal aprobó el proyecto SB 315, una iniciativa que busca imponer nuevas obligaciones a las principales compañías tecnológicas dedicadas a la IA y que ahora espera la firma del gobernador JB Pritzker.

Qué exige el proyecto SB 315 de Illinois sobre la IA

Según informó NBC News, la Cámara de Representantes de Illinois aprobó el miércoles el proyecto de ley SB 315, considerado por sus impulsores como una de las regulaciones estatales más ambiciosas sobre inteligencia artificial en Estados Unidos. La medida todavía requiere la firma del gobernador para convertirse oficialmente en ley.

El mandatario demócrata destacó que Illinois busca ser un referente nacional a la hora de imponer límites y medidas de protección frente al avance corporativo digital Gov JB Pritzker

La iniciativa replica algunos puntos ya incluidos en normativas impulsadas en estados como California y Nueva York, especialmente aquellas relacionadas con empresas de IA de frontera como OpenAI y Anthropic.

Entre otras exigencias, el proyecto obliga a estas compañías a elaborar, publicar y actualizar anualmente planes destinados a prevenir riesgos severos o catastróficos derivados de sus modelos de inteligencia artificial.

Según NBC News, el texto aprobado en Illinois incorpora un elemento que no existe actualmente en otras legislaciones estatales del país norteamericano: auditorías independientes realizadas por terceros sobre cuestiones de seguridad en los sistemas de IA.

La normativa también contempla otros mecanismos de control y supervisión. Entre ellos:

Protección para denunciantes dentro de las empresas tecnológicas;

Procedimientos formales para reportar incidentes vinculados a la seguridad de los modelos;

Obligaciones de transparencia sobre prácticas internas;

Posibles sanciones civiles para compañías que incumplan las disposiciones.

El proyecto recibió el respaldo de ambas cámaras legislativas. En la Cámara de Representantes fue aprobado por 110 votos contra ninguno, mientras que en el Senado obtuvo un resultado de 52 votos a favor y cinco en contra.

JB Pritzker anticipa la firma del SB 315: cuándo entraría en vigor la regulación de IA en Illinois

Poco después de la aprobación legislativa, el gobernador JB Pritzker publicó un mensaje en la red social X en el que dejó entrever su intención de convertir la medida en ley.

Tras el voto en el Congreso, el gobernador JB Pritzker confirmó en redes sociales su intención de firmar la ley X de Pritzker

“Illinois es un estado líder a nivel nacional en la exigencia de responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas”, escribió el mandatario. Además sostuvo que, por el impacto que los sistemas de IA tienen en la vida de las personas, “necesitamos contar con medidas de protección”.

“Espero con interés la firma del proyecto de ley SB 315 y colaborar con la legislatura para que la IA, cuando se utilice, se haga de forma responsable”, sostuvo Pritzker. Según detalló NBC News, la Legislatura dispone de un plazo de 30 días para enviar formalmente el texto aprobado al gobernador. Si finalmente es firmado, comenzaría a aplicarse el 1° de enero de 2027.

Por qué legisladores de Illinois defienden nuevas reglas para modelos avanzados de inteligencia artificial

El principal impulsor del proyecto en la Cámara baja fue el representante demócrata Daniel Didech, mientras que en el Senado la iniciativa fue patrocinada por la senadora demócrata Mary Edly-Allen.

El descargo de JB Pritzker contra Trump

Antes de la votación final, Didech explicó a NBC News que la inteligencia artificial representa una de las innovaciones más importantes de la historia moderna, aunque advirtió que también implica riesgos que requieren supervisión estatal.

“El avance de la inteligencia artificial mejorará la calidad de vida, aumentará la productividad y tendrá efectos positivos en muchos ámbitos. Pero estas herramientas son tan poderosas que también existe un riesgo potencial”, señaló el legislador.

En esa misma línea, sostuvo que el objetivo central de la ley es establecer “barandillas” o mecanismos de contención que permitan reducir amenazas graves vinculadas al uso de modelos avanzados de IA. Didech también reconoció que, en su opinión, la regulación ideal debería llegar desde el gobierno federal y no desde los estados. Sin embargo, argumentó que la falta de avances concretos en el Congreso obligó a las legislaturas estatales a intervenir.