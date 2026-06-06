Con el visto bueno de JB Pritzker: la ley de Illinois que protege los datos y la integridad en redes sociales

El estado de Illinois avanzó con una nueva legislación que busca reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno digital. La denominada Children’s Online Social Media Safety Act fue aprobada por la Asamblea General estatal y cuenta con el respaldo del gobernador JB Pritzker, quien anticipó su intención de promulgarla.

JB Pritzker apoya la ley de Illinois que regula redes sociales para menores

Según un comunicado del gobernador JB Pritzker, la aprobación de la ley representa un paso importante dentro de la estrategia del estado para aumentar la seguridad digital de los jóvenes y fortalecer la protección de su privacidad.

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En ese documento, el mandatario sostuvo que las grandes empresas tecnológicas dejaron de asumir plenamente su responsabilidad en materia de seguridad infantil y afirmó que Illinois decidió intervenir para exigir mayores garantías. “Los padres y las familias deberían tener plena confianza en que existen las mismas protecciones para mantener seguros a sus hijos en línea”, expresó Pritzker.

Además, señaló que la aprobación de la ley constituye un hito en los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad y privacidad de los menores en internet, reducir los efectos perjudiciales que pueden generar las redes sociales sobre la salud física y mental y prevenir distintos tipos de estafas económicas.

Una vez firmada, la ley entrará formalmente en vigor el 1° de enero de 2027. Sin embargo, algunas de las obligaciones técnicas más complejas, especialmente las relacionadas con los sistemas operativos y las señales de verificación de edad, tendrán plazo de implementación hasta el 1° de enero de 2028.

Verificación de edad en Illinois: cómo funcionará la señal digital para menores

La legislación crea formalmente la Children’s Online Social Media Safety Act y establece nuevas obligaciones tanto para los proveedores de sistemas operativos como para los operadores de aplicaciones y plataformas digitales.

Uno de los pilares de la norma es la implementación de un sistema de verificación de edad. A más tardar el 1° de enero de 2028, los proveedores de sistemas operativos deberán incorporar durante la configuración de una cuenta una interfaz accesible que obligue al titular a indicar la fecha de nacimiento, la edad o ambos datos del usuario del dispositivo.

La ley dispone que esa información deberá utilizarse para generar una señal digital que permita identificar únicamente la categoría etaria correspondiente al usuario, lo que evitaría la transmisión de datos personales innecesarios. Las categorías contempladas son:

Menores de 13 años.

Personas de entre 13 y 15 años.

Personas de entre 16 y 17 años.

Personas de 18 años o más.

Según el gobernador Pritzker, el plan reduciría la burocracia, aumentaría la oferta de viviendas y disminuiría los costos para las familias @govpritzker

Redes sociales en Illinois: qué ajustes de privacidad deberán activar las plataformas

La ley incorpora una serie de configuraciones de seguridad que deberán aplicarse automáticamente cuando una plataforma tenga conocimiento de que un usuario es menor de 18 años.

Entre las protecciones obligatorias se encuentran:

Impedir que personas no conectadas previamente puedan visualizar la ubicación geográfica del menor.

Evitar que usuarios desconocidos realicen transacciones financieras con menores dentro de la plataforma.

La norma permite que determinadas configuraciones puedan ser modificadas por los padres o tutores legales. En el caso de adolescentes mayores de 16 años, también podrán intervenir directamente en ciertos ajustes relacionados con la privacidad.

Menores de 13 años en redes sociales: qué controles parentales prevé la ley de Illinois

En cuanto a los usuarios menores de 13 años, las plataformas deberán exigir la aprobación de los padres antes de autorizar nuevas conexiones entre la cuenta y otros usuarios.

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Asimismo, estarán obligadas a implementar mecanismos que permitan a los progenitores consultar fácilmente la lista completa de contactos vinculados a la cuenta de sus hijos.

La ley también exige la autorización parental para cualquier transacción financiera relacionada con cuentas pertenecientes a menores. A su vez, los padres deberán disponer de herramientas que les permitan revisar en cualquier momento el historial de operaciones económicas realizadas desde esas cuentas.

Feeds adictivos en redes sociales: los límites que impone la nueva ley de Illinois

Uno de los aspectos de la ley es la regulación de los llamados “feeds adictivos”, una expresión utilizada para describir sistemas de recomendación que seleccionan y priorizan contenidos en función de información vinculada al usuario y a su comportamiento previo.

La definición incluida en la legislación abarca aquellos mecanismos que utilizan datos asociados a la actividad del usuario para determinar qué publicaciones aparecen primero o con mayor frecuencia dentro de una plataforma.

La norma establece que será ilegal proporcionar este tipo de feed a un menor de edad salvo que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Que la plataforma tenga conocimiento efectivo de que el usuario no es menor.

Que exista un consentimiento verificable otorgado por los padres.

Además, las plataformas que utilicen estos sistemas no podrán enviar notificaciones relacionadas con feeds adictivos entre las 22 hs y las 7 hs del día siguiente a usuarios menores de edad, excepto cuando exista autorización parental verificable.