Hasta US$70.000: el nuevo programa en Chicago para comprar una casa

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, anunció un nuevo programa de compra de vivienda que ofrece asistencias de hasta US$70.000 para gastos a residentes de ingresos bajos y medios que compren dentro de los límites de la ciudad. El programa fue anunciado el 1° de junio y abrió sus solicitudes el 8 de junio

Montos de ayuda para comprar casa en Chicago

La noticia fue informada a través de un comunicado de prensa. Allí, explicaron que los apoyos económicos se destinan al pago inicial y a los costos de cierre de la transacción.

Los montos máximos pueden alcanzar hasta US$70.000 para los hogares que cumplen con los criterios de ingreso y compran en áreas designadas por la ciudad.

Para participar del programa, las personas deben cumplir topes de ingresos de hasta 150% del ingreso medio del área Magnific

“Queremos que los habitantes de Chicago puedan permitirse criar a sus hijos y vivir en nuestra ciudad”, dijo Johnson. “Mientras trabajamos para invertir en oportunidades de vivienda, un objetivo de nuestra administración es garantizar que la posibilidad de ser propietario siga al alcance de las familias trabajadoras de la ciudad”.

Zonas prioritarias y topes de ingreso familiar

La ciudad define dos zonas donde la presión de precios y las condiciones socioeconómicas justifican mayores niveles de asistencia para que las familias permanezcan en sus comunidades:

Zona A

Incluye áreas donde los vecindarios experimentaron aumentos significativos en los precios de venta de vivienda. Los montos de ayuda dependerán de los ingresos:

Familias con un ingreso de hasta el 80% del promedio en el área o inferior pueden recibir hasta US$70.000 .

o inferior pueden recibir . Familias con ingresos entre 81% y 90% del promedio en el área pueden recibir hasta US$60.000 .

pueden recibir . Familias con ingresos entre 91% y 100% del ingreso promedio en el área pueden recibir hasta US$50.000 .

pueden recibir . Familias con ingresos superiores pueden recibir hasta US$40.000.

Zona B

Incluye áreas de bajos ingresos donde el 70% o más de las familias tienen ingresos inferiores al promedio estatal. Estos son los detalles:

Familias que tienen el 80% del ingreso promedio del área o inferior pueden recibir hasta US$50.000 .

área o inferior pueden recibir . Familias con ingresos entre 81% y 90% del promedio del área pueden recibir hasta US$40.000 .

pueden recibir . Familias que registran entre 91% y 100% del ingreso promedio del área pueden acceder a hasta US$30.000 .

pueden acceder a . Familias con ingresos entre el 101% y el 120% del ingreso promedio del área pueden recibir hasta US$20.000 .

pueden recibir . Familias con ingresos equivalentes entre el 121% y el 150% del ingreso promedio del área pueden recibir hasta US$10.000.

Los topes de ingreso se fijan como porcentaje del ingreso medio del área, con los beneficios más altos reservados para quienes se ubican en los tramos más bajos de la escala.

Requisitos clave para solicitar la ayuda en Chicago

Para participar, las personas deben cumplir topes de ingresos de hasta 150% del ingreso medio del área, completar un curso de educación para compradores de vivienda y aportar de su bolsillo al menos el 1% del valor original de compra.

Quienes reciban la subvención deben comprometerse a ocupar la vivienda como residencia principal por un mínimo de cinco años George Walker IV - AP

Quienes reciban la subvención deben comprometerse a ocupar la vivienda como residencia principal por un mínimo de cinco años, y los recursos se destinan solo a viviendas existentes de una o dos unidades dentro de la ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.