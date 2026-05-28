Antes del 29 de mayo: el anuncio de Brandon Johnson para quienes buscan trabajos de verano en Chicago

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, recordó que este viernes 29 de mayo vence el plazo para anotarse en Chicago Youth Works, el programa municipal que ofrece trabajos de verano y pasantías remuneradas para jóvenes de entre 14 y 24 años en distintos sectores públicos y privados de la ciudad.

El programa de empleo juvenil en Chicago

La convocatoria apunta a estudiantes y jóvenes trabajadores que buscan conseguir experiencia laboral durante el receso escolar y acceder a puestos temporales pagos en distintas áreas.

El aviso de Brandon Johnson para todos aquellos que buscan trabajo

Según informó la administración local, el histórico programa One Summer Chicago fue relanzado bajo el nombre Chicago Youth Works y forma parte de una de las principales iniciativas de empleo juvenil impulsadas por la ciudad.

El cambio de nombre busca actualizar la identidad de la iniciativa y ampliar el alcance de las oportunidades laborales para jóvenes de distintos barrios de Chicago. El programa reúne propuestas impulsadas por agencias municipales, empresas privadas, organizaciones comunitarias e instituciones locales que cada año participan de la convocatoria.

Además de empleos temporales, se incluyen programas de capacitación y experiencias de trabajo orientadas a jóvenes que buscan sumar experiencia profesional por primera vez.

La administración de Brandon Johnson sostiene que el objetivo es facilitar el acceso temprano al mercado laboral y fortalecer oportunidades para estudiantes y jóvenes trabajadores de la ciudad.

Los trabajos anunciados por el alcalde Brandon Johnson en Chicago X Brandon Johnson/Pixabay

Qué trabajos ofrece Chicago Youth Works

Chicago Youth Works incluye empleos temporales para el verano, pasantías pagas y programas comunitarios para jóvenes de entre 14 y 24 años.

Según la ciudad, hay vacantes en oficinas públicas, organizaciones barriales y empresas privadas que participan del programa cada año. Una de las iniciativas incluidas es Chicago Youth Service Corps, orientada a tareas comunitarias y actividades de formación laboral para jóvenes de distintos barrios de Chicago.

La alcaldía explicó que algunos puestos son únicamente para el verano, mientras que otros pueden extenderse durante más meses, según la organización que contrata.

Entre las áreas disponibles suelen aparecer oportunidades vinculadas con educación, servicios comunitarios, actividades recreativas, oficinas administrativas y programas barriales.

La alta demanda para conseguir empleo juvenil en Chicago

Cada año, la cantidad de postulaciones supera los cupos disponibles. Datos difundidos por Chicago Youth Works muestran que en la edición pasada hubo 53.900 jóvenes postulantes y 31.100 oportunidades. Para este verano, medios locales reportan unas 29.000 vacantes disponibles.

Chicago Youth Works incluye empleos temporales para el verano, pasantías pagas y programas comunitarios para jóvenes de entre 14 y 24 años. Freepik

Por eso, desde el programa recomiendan que los jóvenes continúen con la búsqueda de otras opciones laborales mientras esperan una respuesta sobre su inscripción.

La inscripción seguirá abierta hasta este viernes 29 de mayo en el sitio oficial de Chicago Youth Works. En sus canales oficiales, Johnson insistió en que los interesados completen la solicitud antes del cierre del plazo para no quedar afuera del proceso de selección.

“¡No lo olvides! Postúlate a Chi Youth Works antes de este viernes, 29 de mayo, si eres un residente de Chicago de entre 14 y 24 años que busca un trabajo de verano o una pasantía remunerada", escribió el funcionario en su cuenta oficial en X.