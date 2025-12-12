La casa de Mi pobre angelito recupera su magia: la reforma para que luzca idéntica a la película navideña de 1990
El nuevo dueño de la propiedad lleva a cabo una obra para devolver la esencia de la familia de Kevin McCallister
3 minutos de lectura
Hace 35 años que se estrenó Mi pobre angelito (1990), pero su éxito continúa a través de las generaciones y se potencia con la llegada de la época navideña. En ese tiempo, no solo Macaulay Culkin y el resto de sus personajes cambiaron, también lo hizo su casa, ubicada en Illinois, que enfrenta una reforma interior para recuperar su similitud a la película.
Qué cambios se harán en la casa de Mi pobre angelito en Illinois
La vivienda obtuvo popularidad a través del film navideño de 1990 y se consagró como el hogar ficticio de la familia de Kevin McCallister. Está ubicada en el 671 de la avenida Lincoln de Winnetka, en el área metropolitana de Chicago. Ahora, tras más de tres décadas, la casa de Mi pobre angelito se someterá a una reforma a cargo de su nuevo propietario.
Previamente, en 2018, la vivienda fue remodelada con un aspecto más moderno, lo que generó indignación en muchos de los fanáticos del clásico film, que expresaron su descontento en redes sociales. Sin embargo, fue adquirida a principios de este año por un nuevo dueño y volvería a ser transformada.
En diálogo con NBC, el director del proyecto en la vivienda, Scott Price, señaló que el interior será modificado muy pronto, con el objetivo de recuperar la magia de la familia McCallister en Mi pobre angelito y retomar a su vez la esencia navideña.
En el exterior, se colocó un cartel que indica que una construcción se desarrolla en el interior de la propiedad, mientras más de 100 visitantes acuden a la dirección para admirar la estructura de la película que probablemente vieron una y otra vez en sus infancias.
El objetivo de la reforma en Chicago
“Nuestra visión es recuperar la calidez y el amor de la película”, señaló el experto al medio citado. “Había tantos colores maravillosos que te hacía sentir como en familia y como en casa. Queremos recuperar esa magia".
Mientras el exterior luce prácticamente de forma idéntica que en el año en el que se rodó el film, Price precisó que el propietario planea realizar mejoras en la fachada, aunque no dio detalles sobre los procesos que se llevarían a cabo.
El especialista sí sugirió que se trataría de preservar la esencia de Mi pobre angelito: “Nos encanta esta película. Fue muy importante en nuestra infancia y eso también se aplica a la familia propietaria de la casa”.
Por cuánto se vendió la casa de ‘Mi pobre angelito’ en Chicago
La propiedad fue adquirida por un nuevo dueño a principios de este año, quien compró la famosa casa ubicada en Chicago por 5.250.000 dólares. La vivienda posee 847 metros cuadrados de superficie, con cinco habitaciones y seis baños, y fue construida en 1921.
Además de mantener su esencia característica del film exitoso en 1990, la propiedad también cuenta en la actualidad con ciertas disposiciones de lujo, como cuatro chimeneas, un gimnasio, una sala de cine y una cancha de tenis privada, así como un garaje calefaccionado para tres vehículos.
