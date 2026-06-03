Lo anunció Brandon Johnson: la nueva ayuda de Chicago de hasta US$70.000 para comprar una casa

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció la próxima apertura de un programa local de asistencia para la compra de vivienda. A través de HomeGrown, se proporcionarán hasta 70.000 dólares en ayuda para potenciales propietarios de ingresos bajos y medios.

El programa en Chicago que ayuda con el pago inicial de una vivienda

A través de un comunicado, la oficina del alcalde de Chicago y el Departamento de Vivienda dieron a conocer el Programa de Asistencia para la Compra de Vivienda, HomeGrown, que recibirá una inversión de US$21 millones.

Según se especificó, la intención de la iniciativa será brindar apoyo para que los compradores elegibles puedan cubrir el pago inicial de su vivienda y los gastos de cierre.

La oficina del alcalde explicó que para participar en el programa HomeGrow se deberán cumplir requisitos de ingresos y ubicación geográfica Facebook Chicago Mayor's Office

“Un objetivo fundamental de nuestra administración es garantizar que la posibilidad de ser propietario de una vivienda siga estando al alcance de las familias trabajadoras de Chicago”, expresó Johnson.

En esa misma línea, señaló que el programa está diseñado específicamente para apoyar a residentes que, de otro modo, no tendrían posibilidad de acceder a una casa propia debido al aumento de los costos y al acceso limitado a recursos y programas de asistencia.

El alcalde añadió que HomeGrown busca que los habitantes de Chicago puedan permitirse criar a sus hijos y vivir en la ciudad.

Quiénes pueden participar en el programa HomeGrown para comprar una casa en Chicago

La oficina del alcalde explicó que para participar en el programa HomeGrown se deberán cumplir requisitos de ingresos y ubicación geográfica.

Familias de ingresos medios y bajos tendrán una opción de apoyo para adquirir una vivienda en Chicago Imagen generada con IA

Estos son los detalles:

Zona A

Incluye áreas donde los vecindarios experimentaron aumentos significativos en los precios de venta de vivienda. Los montos de ayuda dependerán de los ingresos:

Familias con un ingreso de hasta el 80% del promedio en el área o inferior: pueden recibir hasta US$70.000 .

o inferior: pueden recibir . Familias con ingresos entre 81% y 90% del promedio en el área : pueden recibir hasta US$60.000 .

: pueden recibir . Familias con ingresos entre 91% y 100% del ingreso promedio en el área : pueden recibir hasta US$50.000 .

: pueden recibir . Familias con ingresos superiores: pueden recibir hasta US$40.000.

Zona B

Incluye áreas de bajos ingresos donde el 70% o más de las familias tienen ingresos inferiores al promedio estatal. Estos son los detalles:

Familias que tienen el 80% del ingreso promedio del área o inferior: pueden recibir hasta US$50.000 .

área o inferior: pueden recibir . Familias con ingresos entre 81% y 90% del promedio del área : pueden recibir hasta US$40.000 .

: pueden recibir . Familias que registran entre 91% y 100% del ingreso promedio del área : pueden acceder a hasta US$30.000 .

: pueden acceder a . Familias con ingresos entre el 101% y el 120% del ingreso promedio del área : pueden recibir hasta US$20.000 .

: pueden recibir . Familias con ingresos equivalentes entre el 121% y el 150% del ingreso promedio del área: pueden recibir hasta US$10.000.

Además de cumplir con los requisitos de ingresos, los interesados deben completar una asesoría educativa para compradores de vivienda y contar con los recursos para aportar al menos el 1% del precio de compra original.

Cómo inscribirse al programa de apoyo para compra de vivienda en Chicago

Las autoridades de la ciudad de Chicago señalaron que el programa HomeGrown se pondrá en marcha el próximo 8 de junio y los residentes podrán presentar su solicitud en el sitio web oficial.

Las familias recibirán la subvención de HomeGrow de acuerdo con sus ingresos Freepik

La subvención gubernamental no puede exceder el 25% del precio de compra de la propiedad y quienes reciban el beneficio deben comprometerse a ocupar la vivienda adquirida como su residencia principal durante un mínimo de cinco años.