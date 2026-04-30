Vivienda asequible en Chicago: el predio desocupado que se convertirá en 80 apartamentos para residentes
A través de un comunicado, el alcalde Brandon Johnson informó que esta fase forma parte de un plan de desarrollo a largo plazo
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El gobierno de Chicago informó que la fase 1C del proyecto Southbridge contempla la transformación de un predio actualmente desocupado en el área de South Loop en un nuevo desarrollo residencial. La finalidad es incrementar la disponibilidad de vivienda en zonas con alta demanda habitacional y limitada oferta.
Apartamentos nuevos: distribución y enfoque en accesibilidad en Chicago
A través de un comunicado, el alcalde Brandon Johnson informó que esta fase forma parte de un plan de desarrollo a largo plazo. El principal objetivo es reactivar terrenos que permanecían sin uso. “Una vivienda verdaderamente asequible es un derecho humano fundamental y la base de una ciudad próspera y equitativa”, declaró en un comunicado.
El desarrollo incluirá un total de 80 unidades residenciales destinadas a renta, con estudios, departamentos de una habitación y unidades de dos habitaciones. El objetivo es atender distintos perfiles, desde personas solteras hasta familias de pocos integrantes.
La distribución de los nuevos apartamentos en Chicago
Johnson también especificó que de las 80 unidades contempladas, 44 estarán destinadas a vivienda asequible, según los estándares locales. “Serán asequibles para hogares con ingresos entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área”, se especifica en el documento oficial.
Asimismo, el funcionario enfatizó que este tipo de desarrollos mixtos, que combinan unidades a precio de mercado con opciones asequibles, forma parte de un enfoque de integración social. Es decir, personas de distintos niveles socioeconómicos podrán vivir en un mismo entorno.
“Este proyecto está diseñado para mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo del vecindario, a la vez que demuestra cómo Chicago está reinventando el crecimiento”, aseveró el alcalde.
El enorme plan de Chicago para viviendas asequibles
El proyecto Southbridge, del cual forma parte esta fase 1C, se integra en un plan de mayor escala que contempla el desarrollo de hasta 867 unidades de vivienda en total. La inversión será de 11,9 millones de dólares por parte del Ayuntamiento, sumados a US$10 millones de la Autoridad de Vivienda de Chicago.
El plan incluye aproximadamente 6039 metros cuadrados (65.000 pies cuadrados) destinados a espacios comerciales y comunitarios. Según la autoridad municipal, este componente es clave para fomentar el desarrollo económico local, generar empleo y crear entornos urbanos más completos.
Por su parte, Lissette Castañeda, comisionada del Departamento de Vivienda de Chicago, consideró además que este programa será útil para personas que sufrieron efectos de demoliciones.
“Ayudará a ampliar el acceso a viviendas asequibles cerca del transporte público y los servicios esenciales para los residentes del Near South Side. Reconocemos a los afectados por la demolición de las antiguas torres de vivienda pública Harold Ickes”, dijo.
Las primeras partes del proyecto se realizaron hace menos de un año. Actualmente albergan a nuevos residentes y minoristas en Batter and Berries y 24 Life Gym.
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