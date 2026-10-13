Sigue el avance del “Super Niño” y se viene una ola de humedad desde el Pacífico hasta Texas

En el marco del Super El Niño, la humedad asociada al huracán Simon, que permanece sobre el océano Pacífico frente a la costa occidental de México, se desplaza hacia el norte y aumenta el riesgo de tormentas severas e inundaciones en una extensa franja de Estados Unidos. El fenómeno podría afectar a millones de personas, desde Texas hasta Illinois, con lluvias persistentes, ráfagas de viento dañinas y episodios de granizo durante varios días.

El Super El Niño impulsa una ola de humedad

De acuerdo con el informe publicado por Fox Weather, la humedad tropical de Simon, potenciada por las condiciones de El Niño, se combinará con un sistema meteorológico que avanza desde las Montañas Rocosas para intensificar las tormentas durante la semana laboral.

Satélite De La NOAA Sobre El Huracán Simon

El escenario previsto incluye varios días de lluvias y un riesgo de inundaciones que podría prolongarse, al menos, hasta el jueves.

Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre una y dos pulgadas (2,54 y 5,08 centímetros) en amplias zonas de la región durante la semana.

Texas: la humedad del Pacífico se desplaza y activa la amenaza de tormentas

La circulación atmosférica favorece el transporte de humedad desde el Pacífico hacia el interior de Estados Unidos.

Este movimiento está relacionado con el huracán Simón, que se encuentra frente a la costa occidental mexicana, donde el flujo de aire de gran altura influye en la evolución de los sistemas meteorológicos.

Según la información difundida por Fox Weather, la combinación de estos factores favorecerá la formación de tormentas intensas a lo largo de un corredor de más de 1000 millas (1609 kilómetros).

El alcance geográfico del fenómeno abarca una amplia franja que se extiende desde el norte de Texas hasta sectores del valle de Ohio y el Medio Oeste estadounidense NWS

La zona de mayor preocupación abarca sectores de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, donde la humedad tropical puede contribuir a que las precipitaciones sean más intensas y persistentes.

El pronóstico para el martes contempla una combinación de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos. Además de las lluvias, las tormentas podrían producir ráfagas de viento capaces de causar daños, granizo de gran tamaño y una probabilidad baja de tornados.

El riesgo de tormentas severas se sitúa en el nivel dos de una escala de cinco en el sector conocido como Panhandle de Texas y Oklahoma, además de partes de Kansas y Missouri.

La amenaza también incluye precipitaciones capaces de acumularse en períodos relativamente cortos. Cuando las lluvias intensas se repiten sobre una misma zona, el agua puede superar la capacidad de absorción del suelo y de los sistemas de drenaje, lo que aumenta la posibilidad de inundaciones repentinas.

Texas, Oklahoma, Kansas y Missouri, bajo vigilancia por las lluvias

Los meteorólogos del centro de pronósticos de Fox Weather anticipan chaparrones dispersos que podrían provocar inundaciones repentinas aisladas en el norte de Texas, Oklahoma, Kansas y Missouri.

Los estados bajo alerta inicial por tormentas intensas, vientos dañinos y granizo de gran tamaño durante el martes incluyen a Texas, Oklahoma, Kansas y Missouri SPC

Para estas áreas se estableció un nivel uno de cuatro en la escala de riesgo de inundaciones repentinas. Aunque se trata del nivel más bajo de esa clasificación, la posibilidad de que se produzcan episodios localizados no debe confundirse con la ausencia de peligro, especialmente si las precipitaciones se concentran en períodos breves.

La situación puede cambiar a medida que los sistemas de tormentas se desplacen y se acumule más agua. Los sectores que reciban varias rondas de lluvia podrían experimentar un deterioro progresivo de las condiciones, con caminos anegados y dificultades para circular en los puntos más afectados.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa que las tormentas mantendrán su intensidad y que las precipitaciones se desplazarán ligeramente hacia el este. Este movimiento trasladará parte de la amenaza de inundaciones desde las Grandes Llanuras hacia sectores del Medio Oeste.

De acuerdo con Fox Weather, para esa jornada se prevé un riesgo de inundaciones repentinas de nivel dos sobre cuatro en el oeste de Kansas, gran parte de Missouri y el oeste de Illinois. El área incluye ciudades como Kansas City, St. Louis y Wichita, que podrían quedar expuestas a episodios de lluvias intensas.