Midterms en Illinois: la candidata al Senado que apoya abolir el ICE y propone una vía a la ciudadanía para los dreamers

La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, busca llegar al Senado de Estados Unidos con una agenda que incluye la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la defensa del acceso a la salud y una vía a la ciudadanía para los dreamers y los beneficiarios de DACA. Tras imponerse en las primarias demócratas, la candidata se enfrenta el 3 de noviembre al republicano Don Tracy.

Elecciones en Illinois: Juliana Stratton propone abolir el ICE

La principal novedad de la candidatura de Stratton es que sostiene que el ICE debe desaparecer como organismo, en lugar de limitarse a una reforma de sus procedimientos. La candidata es la vicegobernadora de JB Pritzker.

La propuesta la distinguió de sus rivales durante las primarias demócratas y aún ocupa un lugar central en su discurso electoral, junto con la oposición a las políticas del presidente Donald Trump y la búsqueda de soluciones para las comunidades afectadas por las operaciones migratorias.

Según informó el Chicago Sun-Times, Stratton ganó las primarias frente al congresista Raja Krishnamoorthi y la representante Robin Kelly, en una competencia que incluyó fuertes diferencias sobre inmigración, financiamiento político y la estrategia que debería adoptar el Partido Demócrata frente al gobierno federal.

Por qué Stratton sostiene que el ICE debe desaparecer

Durante el debate de enero de 2026, celebrado en la Universidad de Chicago, Stratton defendió su propuesta en medio de una discusión sobre las actuaciones de los agentes federales de inmigración y las muertes por disparos de agentes migratorios de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.

En esa ocasión, la vicegobernadora argumentó que el problema no podía resolverse únicamente mediante cambios internos en el organismo.

Además de candidata al Senado, Juliana Stratton es vicegobernadora de Illinois bajo la gestión de JB Pritzker X (@JulianaStratton)

Según la cobertura publicada por el Chicago Tribune, Stratton afirmó: “Quiero abolir el ICE porque esta agencia no puede reformarse. Estamos viendo lo que está sucediendo y no importa de quién sea. El ICE debe ser abolido y tenemos que hacer avanzar a este país y asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras”.

Mientras Stratton defendía la eliminación de la agencia, Krishnamoorthi proponía acabar con lo que denominaba “el ICE de Trump”, suspender nuevos fondos para las operaciones migratorias y establecer una supervisión independiente mediante un inspector general.

Kelly, por su parte, planteaba desmantelar el organismo y avanzar hacia una estructura que pudiera recuperar la confianza pública.

Dreamers: la vía a la ciudadanía que Stratton quiere impulsar en el Senado

Stratton también plantea retomar una iniciativa legislativa que considera pendiente: establecer una vía a la ciudadanía para los dreamers y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Su propuesta se vincula con el trabajo que desarrolló durante años el senador demócrata Dick Durbin, quien dejará su escaño después de anunciar su retiro.

Stratton se impuso en las primarias demócratas de Illinois y remarcó su intención de abolir el ICE Nam Y. Huh - AP

Los dreamers son jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante su infancia y cuya situación migratoria fue objeto de debate político y legislativo.

DACA es el programa que ofrece determinadas protecciones frente a la deportación y autorización de trabajo a quienes cumplen sus requisitos. Sin embargo, por sí mismo no equivale a la residencia permanente ni concede la ciudadanía estadounidense.

En ese contexto, Stratton expresó su intención de continuar los esfuerzos para que esas personas puedan acceder a un estatus migratorio permanente mediante una vía legislativa.