Quién es Juliana Stratton, la candidata que Pritzker “apadrina” para suceder al senador Dick Durbin

La contienda por el escaño del Senado que dejará vacante Dick Durbin ya tiene a su primera competidora de alto perfil. Se trata de Juliana Stratton, actual vicegobernadora de Illinois y figura clave en la administración estatal, quien lanzará oficialmente su campaña este viernes con un acto simbólico en el barrio donde creció, Bronzeville. Se espera que el gobernador JB Pritzker se pronuncie a su favor con un sentido discurso.

Una dirigente con experiencia en múltiples frentes: quién es Juliana Stratton

Juliana Stratton ocupa el cargo de vicegobernadora de Illinois desde 2019, luego de que Pritzker la eligiera como compañera de fórmula en su primera campaña para liderar el estado. Desde entonces, se consolidó como una figura pública que conjuga compromiso social, liderazgo institucional y conexión con las comunidades, según cuenta su biografía en el portal de la gobernación.

Juliana Stratton, vicegobernadora de Illinois desde 2019, lanza su campaña al Senado en Bronzeville, el barrio donde creció y aún reside con su familia x.com/JulianaStratton

En su función, Stratton fue más que una acompañante de Pritzker. Sin ir más lejos, presidió y coordinó más de una docena de organismos, consejos y comisiones, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más activas del gobierno estatal.

Entre sus áreas de acción más destacadas se encuentran:

La dirección de la Iniciativa de Justicia, Equidad y Oportunidad, un programa integral que busca transformar el sistema judicial de Illinois con una mirada más equitativa e inclusiva.

La presidencia del Consejo del programa Restaurar, Reinvertir y Renovar (R3), orientado a redirigir recursos a comunidades históricamente afectadas por políticas punitivas.

La implementación de la iniciativa “La agricultura nos conecta a todos”, que combate la inseguridad alimentaria y promueve la equidad en el acceso a los recursos agrícolas.

La promoción de caminos educativos más inclusivos, en particular mediante la creación de estrategias para formar una cantera diversa de docentes en el sistema público.

Además, representó Illinois en espacios nacionales: fue presidenta de la Asociación Nacional de Vicegobernadores y participó en la Comisión Federal del Centenario de la Ruta 66 por designación de la Casa Blanca.

De Bronzeville al Senado: la postulación de Stratton tendrá un valor simbólico

Juliana Stratton realizará el anuncio de su candidatura al Senado en Bronzeville, el barrio del South Side de Chicago donde nació, creció y reside actualmente con su esposo Bryan y sus cuatro hijas. El acto funcionará como una declaración de principios: Stratton busca proyectarse como una dirigente que no perdió el vínculo con sus raíces.

Stratton presidió la Iniciativa de Justicia, Equidad y Oportunidad, un programa para reformar el sistema judicial de Illinois con enfoque inclusivo x.com/JulianaStratton

Ese marco no fue elegido al azar. Según informó el Chicago Tribune, el gobernador JB Pritzker participará con un discurso preparado en el que elogia el estilo de liderazgo de Stratton.

La cercanía entre ambos no es nueva: el gobernador no solo la eligió como vicegobernadora en su primera campaña, sino que en febrero pasado encabezó un evento de recaudación de fondos para Level Up, la organización política que dirige Stratton y que funciona como plataforma para amplificar su agenda de liderazgo.

La temprana candidatura de Stratton para suceder a Dick Durbin en el Senado

La decisión de Stratton de lanzarse tempranamente a la carrera por el Senado responde a una estrategia clara: adelantarse al resto de los potenciales aspirantes para capitalizar la atención mediática, consolidar apoyos clave y marcar el ritmo del proceso electoral.

Hasta ahora, ningún otro nombre de peso formalizó su postulación, lo que deja a Stratton como la única candidata confirmada para suceder a Dick Durbin, quien anunció que no buscará la reelección tras décadas en la Cámara Alta.

Según Capitol News Illinois, el propio Durbin reflexionó sobre su retiro desde el jardín de su casa en Springfield, donde había lanzado su campaña al Senado en 1996: “He hecho esto a mi manera”.

Stratton se adelanta a otros aspirantes para suceder a Dick Durbin, quien deja el cargo tras décadas en la Cámara Alta x.com/JulianaStratton

El perfil personal y la trayectoria comunitaria de Juliana Stratton

Más allá de su trayectoria política, Stratton cultivó un perfil personal muy conectado con la vida comunitaria. Integra organizaciones como The Chicago Network, Alpha Kappa Alpha Sorority y The Links, Incorporated, grupos centrados en el desarrollo de mujeres afroamericanas en espacios de liderazgo y servicio.

Se declara apasionada por la cocina, el deporte y el tiempo con su familia. Pero su mayor motivación, según asegura, está en el futuro de Illinois. “Le encanta este estado, su gente y el trabajo que hace para que la próxima generación tenga mejores oportunidades”, se lee en el portal de la gobernación.