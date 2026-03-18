Quién ganó en Illinois: la propuesta de salario mínimo de Stratton que la acerca al Senado

La primaria demócrata para el Senado en Illinois dejó un resultado claro. La victoria de Juliana Stratton redefine el mapa electoral estatal, y además proyecta una agenda progresista que podría tener impacto nacional, en especial por su ambiciosa propuesta de elevar el salario mínimo.

Stratton se impuso en una primaria competitiva

Según datos citados por CBS News, la vicegobernadora Juliana Stratton se quedó con la nominación demócrata al Senado tras obtener 473.355 votos, equivalentes al 40,1% del total.

La agenda de Stratton tiene propuestas como elevar el salario mínimo a US$25 por hora X (@JulianaStratton)

A Stratton le siguieron:

Raja Krishnamoorthi : 391.984 votos (33,2%)

: 391.984 votos (33,2%) Robin Kelly : 213.293 votos (18,1%)

: 213.293 votos (18,1%) Kevin Ryan : 58.267 votos (4,9%)

: 58.267 votos (4,9%) Bryan Maxwell : 9406 votos (0,8%)

: 9406 votos (0,8%) Sean Brown : 7644 votos (0,6%)

: 7644 votos (0,6%) Awisi Bustos : 7617 votos (0,6%)

: 7617 votos (0,6%) Christopher Swann : 7396 votos (0,6%)

: 7396 votos (0,6%) Jonathan Dean : 6271 votos (0,5%)

: 6271 votos (0,5%) Steve Botsford: 5002 votos (0,4%)

El respaldo clave de Pritzker a Stratton

De acuerdo con el análisis de The New York Times, el papel del gobernador JB Pritzker fue determinante en el triunfo de Stratton. Aunque no figuraba en la boleta, su presencia en la campaña fue constante y decisiva, tanto en términos de financiamiento como de visibilidad política.

Durante las últimas semanas de la primaria, ambos recorrieron juntos distintos puntos de Chicago, desde centros para adultos mayores hasta estaciones de tren, en una estrategia que buscó reforzar la cercanía con el electorado.

Además, un comité de acción política financiado por el propio gobernador concentró la mayor parte de la publicidad a favor de Stratton, incluso con anuncios donde la voz principal era la de Pritzker.

El propio mandatario reconoció la dimensión personal de su involucramiento al afirmar en la noche electoral: “Muchos han sugerido que esto era algo personal para mí. Tenían razón, lo era”, citó The New York Times.

El gobernador JB Pritzker fue el arquitecto político del triunfo de Stratton, al aportar financiamiento masivo a través de comités de acción política X (@JulianaStratton)

La agenda progresista de Stratton como bandera

La campaña de Stratton se caracterizó por una plataforma marcadamente progresista. Entre sus propuestas más destacadas, sobresale el aumento del salario mínimo a 25 dólares por hora, una cifra que incluso supera iniciativas similares dentro del propio Partido Demócrata a nivel nacional.

También planteó la eliminación de la agencia federal de inmigración y expresó su rechazo a respaldar al actual liderazgo demócrata en el Senado. Estas posiciones la ubicaron como una candidata alineada con el ala más progresista del partido, lo que le permitió diferenciarse en una contienda con perfiles variados, según analizó The New York Times.

En sus propias palabras, su candidatura no respondió a cálculos políticos ajenos: “Estoy agradecida por la confianza, pero esta es mi campaña. La razón por la que hago esto no es por el cálculo político de nadie, sino por la crisis que se ha encendido”.

En el bando republicano, Don Tracy lideró la primaria con el 39,8% de los votos SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otros resultados relevantes en la primaria de Illinois

En torno a los otros resultados destacados en la jornada electoral:

Primaria republicana al Senado de Illinois (94% escrutado):

Don Tracy : 210.165 votos (39,8%)

: 210.165 votos (39,8%) Jeannie Evans: 120.769 votos (22,9%)

Casey Chlebek: 58.852 votos (11,1%)

R. Capparelli: 55.923 votos (10,6%)

Pamela Long: 52.730 votos (10%)

Jimmy Tillman: 29.558 votos (5,6%)

Primaria demócrata para gobernador:

JB Pritzker: sin rival interno, no hubo primaria

Primaria republicana para gobernador (94% escrutado):

Darren Bailey : 298.844 votos (53,5%)

: 298.844 votos (53,5%) Ted Dabrowski: 161.087 votos (28,8%)

James Mendrick: 53.412 votos (9,6%)

Rick Heidner: 45.255 votos (8,1%)

Distrito 9 del Congreso – primaria demócrata (93% escrutado):

Daniel Biss : 35.642 votos (29,4%)

: 35.642 votos (29,4%) Kat Abughazaleh: 31.705 votos (26,1%)

Laura Fine: 24.616 votos (20,3%)

Mike Simmons: 8559 votos (7,1%)

Phil Andrew: 7489 votos (6,2%)

Bushra Amiwala: 6079 votos (5,0%)

Hoan Huynh: 2141 votos (1,8%)

Patricia Brown: 1577 votos (1,3%)

Jeff Cohen: 1006 votos (0,8%)

Justin Ford: 736 votos (0,6%)

Bethany Johnson: 598 votos (0,5%)

Sam Polan: 494 votos (0,4%)

Howard Rosenblum: 284 votos (0,2%)

Nick Pyati: 221 votos (0,2%)

Mark Fredrickson: 207 votos (0,2%)

Distrito 9 del Congreso – primaria republicana (96% escrutado):