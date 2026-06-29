Oficial y confirmado: la tecnología en Chicago con cientos de monitores que miden la contaminación por vecindario

En Chicago, Illinois, el gobierno instaló una red de 277 monitores de aire, distribuidos a lo largo de todos los vecindarios para vigilar la calidad en tiempo real y usar los datos en futuras políticas públicas. La iniciativa surge de un acuerdo tras denuncias de discriminación ambiental en comunidades latinas y afroamericanas.

Cómo funcionan los 277 monitores que miden la contaminación por vecindario en Chicago

El proyecto Open Air Chicago desplegó los 277 monitores para medir la contaminación atmosférica en cada barrio de la ciudad.

El equipamiento corresponde a la red de control de aire comunitaria más grande de Estados Unidos, según Chicago Sun-Times.

Los monitores que miden la calidad del aire rastrean dos elementos principales: el dióxido de nitrógeno y las partículas PM2.5 City of Chicago

Se trata de una red de sensores terrestres de bajo costo que miden la polución en tiempo real y que funciona de la siguiente manera:

Medición de contaminantes: cada unidad está equipada para detectar las concentraciones a nivel de calle.

cada unidad está equipada para detectar las concentraciones a nivel de calle. Transmisión de datos en tiempo real: los equipos envían información constantemente. Esto permite que los usuarios y científicos observen los niveles de contaminación en el momento a través de un mapa digital .

los equipos envían información constantemente. Esto permite que los usuarios y científicos observen los niveles de contaminación en el momento a través de un . Interpretación visual: el sistema traduce las mediciones en colores basados en el índice de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, un punto verde indica una calidad de aire segura con bajo riesgo para la salud, mientras que un punto amarillo señala niveles de alerta en vecindarios específicos.

Cómo son los monitores de aire de Chicago y cómo acceder a los datos

Los dispositivos tienen el tamaño de una caja de pañuelos y funcionan de manera autónoma gracias a la energía solar.

y funcionan de manera autónoma gracias a la energía solar. En cuanto a su ubicación, se encuentran instalados en postes de luz por toda la ciudad, separados por una distancia de menos de una milla (1,6 kilómetros) .

por toda la ciudad, separados por una distancia de . Esta cercanía permite obtener una resolución espacial mucho más detallada que los satélites o los pocos sensores regionales de la EPA.

El mapa interactivo de Open Air Chicago muestra los datos de los 277 monitores desplegados para medir la contaminación Open Air Chicago

Tanto los ciudadanos como las autoridades pueden acceder a los datos en tiempo real. Para hacerlo, los habitantes deben ingresar al mapa interactivo publicado en el sitio web oficial de Open Air Chicago.

Allí, observarán los dispositivos distribuidos a lo largo de la ciudad, con el punto de color que indica la calidad actual del aire. Al momento de publicación de esta nota, todos se encuentran en color verde, a excepción de uno, ubicado en 27 S 74th Ave, Summit, que está en amarillo.

“Actualmente, el índice de calidad del aire en esta ubicación es de 31”, detalló Serap Erdal, profesora de ciencias ambientales y de salud ocupacional en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC). Según la lectura, el nivel en Grant Park está situado en la categoría más segura de la EPA.

El sistema de monitoreo de la calidad de aire de Chicago

El objetivo de los 277 monitores que miden la contaminación por vecindario en Chicago

La iniciativa surgió a raíz de una queja de derechos civiles presentada en 2021 ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

La denuncia se originó ante el intento de la ciudad de trasladar la operación de reciclaje General Iron desde Lincoln Park hacia el lado sur.

En 2023, la ciudad llegó a un acuerdo con grupos comunitarios para lanzar este sistema de monitoreo. El propósito oficial es crear un registro continuo que permita verificar si las políticas mejoran realmente el aire en zonas históricamente sobrecargadas por la contaminación.

A largo plazo, el programa apunta a proporcionar información para el desarrollo de directrices de permisos, planificación urbana y control de la contaminación atmosférica.

Además, se espera que el “mapa de ruta” ayude a reducir la exposición de los ciudadanos a un aire insalubre, con base en datos científicos reales y no solo en proyecciones satelitales.