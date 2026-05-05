Alerta por la calidad del aire: alcanzó un índice de 961 y autoridades piden no salir de casa en Arizona

Las autoridades de Arizona emitieron una alerta crítica tras registrarse un nivel de 961 en el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) en Yuma. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), mediante el servicio AirNow, instó a la población a permanecer en sus hogares ante la presencia masiva de contaminantes.

Qué significa un AQI extremo en Yuma y por qué preocupa a la EPA

De acuerdo con un reporte de Newsweek, este valor supera por un margen extraordinario el nivel de 300, punto en el que el aire se clasifica oficialmente como “peligroso”.

La alerta en Arizona responde a niveles elevados de material particulado (PM10), el contaminante principal detectado en la zona de Yuma. Según las autoridades federales, este tipo de polución suele derivar de tormentas de polvo u otros factores ambientales.

La inhalación de estas partículas puede provocar serias dificultades respiratorias, agravar cuadros de asma y aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y pulmonares.

Recomendaciones de la EPA para protegerse del aire contaminado en Yuma

Ante la gravedad del fenómeno, la EPA recomienda evitar cualquier actividad física al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Para reducir el impacto de la contaminación dentro de las viviendas y proteger la salud de los habitantes, los funcionarios locales sugieren a la población las siguientes acciones preventivas:

Mantener ventanas y puertas cerradas herméticamente para evitar el ingreso de polvo.

herméticamente para evitar el ingreso de polvo. Utilizar purificadores de aire si están disponibles en el domicilio para filtrar el ambiente.

si están disponibles en el domicilio para filtrar el ambiente. Limitar el uso de sistemas de aire acondicionado que no cuenten con filtros para aire exterior.

que no cuenten con filtros para aire exterior. Seguir las actualizaciones de los medios locales para conocer la evolución del fenómeno en tiempo real.

para conocer la evolución del fenómeno en tiempo real. Conducir a velocidades reducidas en caminos de tierra para evitar levantar más partículas.

en caminos de tierra para evitar levantar más partículas. Optar por el teletrabajo o compartir el vehículo en caso de que sea estrictamente necesario desplazarse.

La calidad del aire en Arizona alcanzó un íncide de 961 Stock en canva

Polvo y contaminación llegan a California: alerta en Coachella Valley, según el NWS

El fenómeno climático no se limita exclusivamente a Arizona. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) también emitió una advertencia para el área de Coachella Valley, en California, debido al polvo arrastrado por los vientos.

El aviso, que rige desde la tarde del domingo, cubre ciudades como Palm Springs, Indio, Cathedral City, Palm Desert y Coachella. El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD, por sus siglas en inglés) advirtió que estas partículas pueden penetrar en los pulmones, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones y ataques de asma.

Respecto a los grupos más vulnerables, las autoridades señalaron: “Deben limitar las actividades al aire libre, y se aconseja a todos los demás que eviten la actividad física extenuante cuando los niveles de contaminación lleguen a ‘insalubres’ o ‘muy insalubres’”.

El NWS emitió un alerta para diferentes zonas de California NWS

En Estados Unidos, se considera que un índice de 100 es el estándar máximo satisfactorio, ya que cualquier cifra superior representa una amenaza urgente para la salud pública.

Las autoridades locales monitorean la situación de cerca para emitir nuevas actualizaciones a medida que las condiciones meteorológicas cambien, por lo que los residentes deben estar atentos a las difusiones oficiales.