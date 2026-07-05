"Incuestionable": la imborrable huella de Ronaldo en el fútbol español

"¡Síuuu!", se escucha al unísono en la sala de prensa del campo de entrenamiento de la selección española en Chattanooga cuando Cristiano Ronaldo factura un doblete contra Uzbekistán. Rival de la Roja el lunes en octavos del Mundial, CR7 dejó una huella imborrable en la tierra de sus mayores éxitos.

Más allá de filias y fobias vinculadas a la adhesión al Real Madrid o al Barcelona, CR7 se ganó el respeto unánime de la afición española por su "figura futbolística incuestionable", señala Antón Meana, periodista de la Cadena Ser que cubrió la trayectoria del portugués en España.

- Comparación con Messi -

"Los hinchas del Barcelona puede que lo vean como un chulo y un prepotente, le comparan con Messi, pero la etiqueta de profesional en España es indiscutible", explica sobre el Bicho, sobrenombre que le dieron los periodistas en España por su hambre insaciable.

"Barcelona siempre va a tener en un escalón distinto a Ronaldo y Messi pero al final del viaje se aprecia que ha sido un rival muy potente en una extraordinaria carrera", señala Juan Jiménez, redactor jefe en la capital catalana del diario deportivo AS, presente en el Mundial como Meana.

"Con el paso del tiempo la figura de Cristiano se ha visto con mucho más respeto siempre midiéndola con Messi y considerándolo inferior, pero todo el mundo coincide en que su carrera ha sido ejemplar, sobre todo en longevidad", añade.

- Real Madrid, la 'Belle Epoque' -

En su mayúscula e interminable carrera de casi 25 años, la década (2009-2018) que pasó en el Real Madrid representa sin duda su época dorada.

"Para el público del Real Madrid es lo máximo, a la altura de Di Stéfano y Raúl, los tres grandes iconos del madridismo. Hay una impresión de que se marchó sin poder despedirle, esa herida sigue ahí", añade Meana, un fijo en el Santiago Bernabéu en los últimos 15 años.

A nivel colectivo lideró un equipo histórico que conquistó cuatro Ligas de Campeones en un lustro (2014, 2016, 2017 y 2018) junto a Sergio Ramos, Karim Benzema o Luka Modric.

Y a título individual fueron 450 goles en 438 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club, ganando cuatro Balones de Oro -de sus cinco- y cuatro Botas de Oro europeas -máximo goleador del continente- en esta prolífica etapa.

"Han venido otras estrellas después. Kylian Mbappé tiene que merendar mucho para parecerse a Cristiano; era profesional y comprometido, no se borraba nunca. Dedicación, entrega y goles", compara Meana.

- Georgina Rodríguez, conexión inmediata -

La vinculación de Ronaldo con la capital española va mucho más allá del fútbol. Allí conoció a Georgina Rodríguez, que trabajaba en un tienda de Gucci en 2016.

Una década después forman una familia numerosa que desde 2022 vive en Riad, donde Ronaldo, de 41 años, alarga su carrera en el Al-Nassr.

La familia la forman Cristiano Ronaldo Jr, proyecto de jugador que acaba de cumplir 16 años, los mellizos Eva María y Mateo -estos tres nacidos por gestación subrogada-, y Alana María y Bella Esmeralda, las dos niñas nacidas de la pareja.

- El Almería y los trasplantes capilares -

Futbolista mejor pagado del mundo en 2025 según la revista especializada Forbes, con 230 millones de dólares de salario más 50 en ingresos publicitarios, Ronaldo tiene en España uno de sus principales focos de inversión.

En su larga lista de proyectos su movimiento más llamativo en los últimos tiempos fue la compra en febrero del 25% del Almería, club de la segunda división española.

Además, el capitán de Portugal tiene negocios en hostelería, gimnasios y estética, con una red de clínicas de trasplantes capilares con centros en Madrid y Marbella.

También puso su sello en el sector del agua embotellada con Ursu 9, extraída del Manantial del Oso, en Ávila, provincia española al noroeste de Madrid.