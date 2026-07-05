México vs. Inglaterra en Chicago: el bar que dará US$100 si El Tri gana el partido del Mundial

México e Inglaterra se enfrentarán por los octavos de final del Mundial 2026 este domingo 5 de julio en la Ciudad de México. En Chicago, lejos del estadio donde se jugará el partido, un bar promociona el duelo con una iniciativa particular: entregará tarjetas de regalo de 100 dólares y realizará promociones en chupitos de tequila si el Tri logra imponerse en el encuentro que se disputará desde las 19 hs (hora Central de Estados Unidos).

Rizzo’s Bar & Inn: la promoción en Wrigleyville para México vs. Inglaterra

México tendrá uno de sus desafíos más difíciles del Mundial hasta el momento con el cruce con Inglaterra, que terminó primera en su grupo y venció a República Democrática del Congo en 16avos. En este escenario, un bar deportivo de Wrigleyville, denominado Rizzo’s Bar & Inn, anunció que otorgará tarjetas de regalo de US$100 a los clientes para utilizar en su próxima visita.

En Chicago, el bar Rizzo's entregará US$100 y hará descuentos en chupitos de tequila si México gana su partido frente a Inglaterra Rizzo's

Además, realizará promociones en chupitos de tequila. Según Chicago Sun-Times, el precio dependerá del margen de victoria: US$3 si ganan por un gol, US$2 si es por dos goles y solo US$1 si se imponen por tres o más goles. “Hay que aprovechar la oportunidad. Esto solo ocurre una vez cada cuatro años. Estamos tratando de adelantarnos a todos”, señaló el cofundador del local, Eddie Mahoney.

El local, ubicado en 3658 N. Clark St., frente a Wrigley Field, también sorteará una camiseta de la selección mexicana y transmitirá el partido en español. Durante el evento, entregará un “green tea shot” de cortesía y mini banderas de México.

Según Chicago Sun-Times, este movimiento es el primero de su tipo en Chicago y refleja una tendencia nacional en la industria de la hospitalidad para atraer clientes ante el aumento de costos y la disminución en el consumo de alcohol.

Cómo Rizzo’s usa Kalshi para cubrir los premios por una victoria de México

Para evitar que el costo de los premios afecte sus ganancias, Rizzo’s realizó una operación financiera en la plataforma Kalshi que le permitiría cubrir los costos. El bar invirtió US$2000 a favor de la victoria de México, por lo que si esto ocurre, recibirá US$3721, dinero que se utilizará para cubrir el costo de las tarjetas de regalo y los descuentos en bebidas.

En el caso contrario, si el Tri es derrotado, el establecimiento perderá los US$2000 de la apuesta, pero no tendrá que entregar los premios de US$100, y compensará la pérdida con el aumento de tráfico de personas y el consumo regular de los clientes.

México e Inglaterra se enfrentarán en octavos de final en el Mundial 2026 este domingo, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase Imagen creada con IA

Otros bares en Nueva York y Washington D.C. ya realizaron jugadas similares con éxito y lograron una gran exposición mediática. En las finales de la NBA del mes pasado, en las que se impuso el equipo New York Knicks, The Jeffrey de Nueva York ganó cerca de US$15.000 tras apostar US$5000 al equipo de la ciudad. Los clientes recibieron un descuento de US$100 en su cuenta, y la campaña tuvo un alcance nacional.

México vs. Inglaterra: horario, TV y streaming para ver los octavos del Mundial 2026

El duelo comenzará a las 19 hs (CT) de este domingo, y será televisado en inglés por FOX. En español, lo transmitirá Telemundo, mientras que también estará disponible el servicio de streaming a través de Peacock.

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El vencedor de este duelo enfrentará el sábado 11 de julio en el Estadio Miami, en Florida, al ganador del partido entre Brasil y Noruega, que se disputará este domingo a las 16 hs (hora del Este).