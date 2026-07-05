Trump habló en los festejos por el Día de la Independencia: “Siempre estaremos en la cima”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este sábado por la noche un discurso en el marco de los festejos por los 250 años de la independencia del país norteamericano. “Siempre estaremos en la cima”, dijo, en relación al rol que ocupa en el escenario internacional.

“Durante 250 años, Estados Unidos de América ha sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo”, sostuvo el republicano. Y continuó: “Estamos celebrando el triunfo de la Libertad sobre la tiranía, la conquista de la libertad sobre la opresión, y la victoria perdurable del espíritu americano”.

Trump dio un discurso en el marco de los festejos por el aniversario número 250 del Día de la Independencia

También se refirió al presente del país cuyos destinos dirige: “Esta noche, nuestro país es más fuerte, más libre, más rico, más seguro y más orgulloso que nunca antes”.

En otro tramo de su alocución, el mandatario indicó: “El mundo ha visto grandes imperios, vastos reinos, poderosas naciones y terribles tiranos — vinieron y se fueron. Pero después de dos siglos y medio, esta república americana aún se mantiene alta y fuerte".

El pronunciamiento del jefe de Estado estaba programado para que se llevara a cabo en el National Mall, ubicado en Washington. Sin embargo, al anochecer, por la llegada de tormentas, se ordenó la evacuación a las personas que se encontraban en el lugar para presenciar el evento.

Los festejos por esta fecha patriótica estadounidense, como informó LA NACION, incluyeron desfiles, un acto de Trump en el Monte Rushmore y espectáculos de fuegos artificiales. Además, quedaron envueltos en controversias y críticas por el sello personalista que les imprimió el Presidente.

Homenajes

En el marco de su mensaje, el Presidente mostró las primeras banderas estadounidenses que existieron. “Estas eran las barras y estrellas que ondearon triunfantes cuando los británicos ondearon la bandera blanca de rendición en Yorktown... Desde entonces, todo el mundo ha estado advertido de que los estadounidenses nunca permitirán que nadie nos quite nuestra Libertad".

Entre las personas invitadas a formar parte del evento, Trumpo invitó a un sobreviviente del ataque a Pearl Harbor, el capitán Ken Schubring, a subir al escenario del National Mall para saludar a la bandera que se hundió con el USS Arizona, uno de los buques bombardeados por las fuerzas japonesas en 1941.

Durante su discurso, Donald Trump mostró las primeras banderas estadounidenses

El mandatario también presentó a Arthur Rose, veterano de la Marina estadounidense, de 107 años, sobreviviente del Día D, la jornada en la que se lanzó el Desembarco de Normandía. En su caso, mostró sus respetos ante la bandera que estuvo a bordo de la primera nave que llego a dichas costas.

Más adelante, llamó al escenario a astronautas estadounidenses, familiares de miembros del ejército estadounidense que murieron en servicio y veteranos de la guerra de Corea.