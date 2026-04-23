India califica como "de mal gusto" publicación de Trump contra inmigrantes

India criticó el jueves como inapropiada una publicación del presidente Donald Trump en la que calificó a ese país como "un hueco infernal".

Los comentarios llegan previo a la visita el mes próximo a India del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien buscará aplacar las recientes tensiones entre dos potencias normalmente aliadas.

Trump publicó la noche del miércoles en redes sociales una diatriba aparentemente escrita por otra persona en la que criticaba el derecho constitucional estadounidense a la ciudadanía para todos los nacidos en el país.

La publicación acusó a los inmigrantes indios en la industria tecnológica de no contratar a los estadounidenses blancos nacidos en Estados Unidos y afirmó de manera inexacta que los inmigrantes indios carecen de dominio del inglés.

"Un bebé se convierte al instante en ciudadano, y luego traen a toda su familia de China o de India o de cualquier otro hueco infernal en el planeta", decía la publicación.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de India, Randhir Jaiswal, respondió que las declaraciones eran "obviamente desinformadas, inapropiadas y de mal gusto".

"Ciertamente no reflejan la realidad de la relación entre India y Estados Unidos, que se ha basado en el respeto mutuo y los intereses compartidos".

La Fundación Hindú Estadounidense, un grupo de defensa, dijo en X que estaba consternada por el "discurso de odio racista".

Trump, que ha desarrollado una amplia ofensiva contra la inmigración como una de sus políticas emblemáticas, ha tenido en la mira a las visas usadas comúnmente por trabajadores indios de la industria tecnológica.

También durante meses mantuvo importantes aranceles sobre India después de que el primer ministro, Narendra Modi, restara importancia a la mediación de Trump en un conflicto entre India y Pakistán.